سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

انطلقت صباح اليوم بالمركب الثقافي ابو بكر القمودي بمدينة سيدي بوزيد فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية الذي تنظمه المندوبية الجهوية للتربية. وافاد السيد محمد العربي حمادي المدير المساعد للحياة المدريسة وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ان هذا الملتقى يهدف الى ترسيخ تقاليد تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية لما فيها من دعم معنوي ونفسي على اللاطفال. واضاف بان هذا الملتقى تشارك فيه 10 مدارس ابتدائية من مختلف معتمديات الولاية وسيتم اختيارالكورال الذي سيمثل الجهة في الملتقى الوطني للكورال الذي ستحتضنه جربة مستقبلا.