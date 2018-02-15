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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎
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نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎
18 فيفري 2018 | 13:58

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان 

يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية ومستقلة لليوم الثالث على التوالي والذي بلغ عددها 37 قائمة وحسب ما اكده لموقع الشروق اون لاين الدكتور العروسي بن عبد الله رئيس الهيية الفرعية للانتخابات عن دائرة نابل 1 فإن نسق التسجيل انطلق بقوة حيث تم في اليوم الاول من عملية التسجيل ايداع 21 قايمة في حين شهدت الايام  المتتالية تراجعا في عدد القائمات، مضيفا أن النسق يعتبر معقولا ومن المنتظر أن يرتفع في الايام القادمة. 

ومن جانبها اكدت منى بن عبد الله دعاس عن جمعية عتيد لمراقبة وملاحظة الانتخابات ان عملية المراقبة قد انطلقت منذ الساعات الاولى لعملية ايداع القائمات وأنه لم يسجل خلاله فترة ايداع القائمات  أي تجاوز او مخالفة تذكر مشيرة الى أن التنظيم محكم وقد تم توفير جميع المعدات اللوجستية اللازمة من إشارات واستقبال.

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نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎
18 فيفري 2018 | 13:58

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان 

يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية ومستقلة لليوم الثالث على التوالي والذي بلغ عددها 37 قائمة وحسب ما اكده لموقع الشروق اون لاين الدكتور العروسي بن عبد الله رئيس الهيية الفرعية للانتخابات عن دائرة نابل 1 فإن نسق التسجيل انطلق بقوة حيث تم في اليوم الاول من عملية التسجيل ايداع 21 قايمة في حين شهدت الايام  المتتالية تراجعا في عدد القائمات، مضيفا أن النسق يعتبر معقولا ومن المنتظر أن يرتفع في الايام القادمة. 

ومن جانبها اكدت منى بن عبد الله دعاس عن جمعية عتيد لمراقبة وملاحظة الانتخابات ان عملية المراقبة قد انطلقت منذ الساعات الاولى لعملية ايداع القائمات وأنه لم يسجل خلاله فترة ايداع القائمات  أي تجاوز او مخالفة تذكر مشيرة الى أن التنظيم محكم وقد تم توفير جميع المعدات اللوجستية اللازمة من إشارات واستقبال.

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