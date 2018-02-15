نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎

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15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
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13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
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13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
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13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
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12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
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12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
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11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
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11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
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11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
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11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
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الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية ومستقلة لليوم الثالث على التوالي والذي بلغ عددها 37 قائمة وحسب ما اكده لموقع الشروق اون لاين الدكتور العروسي بن عبد الله رئيس الهيية الفرعية للانتخابات عن دائرة نابل 1 فإن نسق التسجيل انطلق بقوة حيث تم في اليوم الاول من عملية التسجيل ايداع 21 قايمة في حين شهدت الايام المتتالية تراجعا في عدد القائمات، مضيفا أن النسق يعتبر معقولا ومن المنتظر أن يرتفع في الايام القادمة.
ومن جانبها اكدت منى بن عبد الله دعاس عن جمعية عتيد لمراقبة وملاحظة الانتخابات ان عملية المراقبة قد انطلقت منذ الساعات الاولى لعملية ايداع القائمات وأنه لم يسجل خلاله فترة ايداع القائمات أي تجاوز او مخالفة تذكر مشيرة الى أن التنظيم محكم وقد تم توفير جميع المعدات اللوجستية اللازمة من إشارات واستقبال.
الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية ومستقلة لليوم الثالث على التوالي والذي بلغ عددها 37 قائمة وحسب ما اكده لموقع الشروق اون لاين الدكتور العروسي بن عبد الله رئيس الهيية الفرعية للانتخابات عن دائرة نابل 1 فإن نسق التسجيل انطلق بقوة حيث تم في اليوم الاول من عملية التسجيل ايداع 21 قايمة في حين شهدت الايام المتتالية تراجعا في عدد القائمات، مضيفا أن النسق يعتبر معقولا ومن المنتظر أن يرتفع في الايام القادمة.
ومن جانبها اكدت منى بن عبد الله دعاس عن جمعية عتيد لمراقبة وملاحظة الانتخابات ان عملية المراقبة قد انطلقت منذ الساعات الاولى لعملية ايداع القائمات وأنه لم يسجل خلاله فترة ايداع القائمات أي تجاوز او مخالفة تذكر مشيرة الى أن التنظيم محكم وقد تم توفير جميع المعدات اللوجستية اللازمة من إشارات واستقبال.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018