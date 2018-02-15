عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل

جندوبة - الشىوق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

لقيت اليوم الأحد 18 فيفري 2018 مواطنة بمنطقة ارض الكاف التابعة لمعتمدية عين دراهم حتفها.

وتمثلت صورة الحادثة في سقوط جدار علي امراة مما ادي الي وفاتها بعد نقلها من قبل اعوان الحماية المدنية الي المستشفي المحلي بعين دراهم و تدعى المواطنة عزيزة بلعيدي وهي من مواليد سنة 1954( 64 سنة )

الهالكة سقط عليها الجدار حين كانت تتفقد بقراتها بالاسطبل بعد نزول الامطار الغزيرة عن المنطقة منذ ليلة البارحة وتواصلت الى اليوم.