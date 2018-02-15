تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة

تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة

عاطف الدخيلي، سيف تقى، فخر الدين الجزيري، حمزة العقربي، علي العابدي، وسام يحيى، أحمد خليل، غازي العيادي، تيجاني بلعيد، صابر خليفة وبلال الخفيفي.