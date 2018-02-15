تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة

تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة

معز بن شريفية، سامح الدربالي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، منتصر الطالبي، فوساني كوليبالي، فرانك كوم، يوسف بلايلي، سعد بقير، انيس بن حتيرة، طه ياسين الخنيسي.