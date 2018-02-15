هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء

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قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من الهيئة المديرة ورئيسها رضا شرف الدين وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النجم الرياضي الساحلي خاصة ومحاربة ما وصفه البلاغ بمنظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة تقرر تقديم شكاية جزائية في شبهة الارتشاء والتلاعب بنتيجة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي.
كما تقرر إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد ملف آخر لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس للموسم الحالي والمواسم السابقة.
كما دعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي كل الأطراف الراغبة في اصلاع قطاع الرياضة في تونس وتفكيك منظومة الفساد به الانخراط ودعم مجهود النجم الرياضي الساحلي لتكوين ملف مشترك في هذا الغرض.
وشدد البلاغ على أن الهيئة المديرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح النجم الرياضي الساحلي وعن مصالح كرة القدم التونسية بجميع الوسائل القانونية المتاحة على المستوى الوطني والدولي.
كما دعا جماهير النجم الرياضي الساحلي وكل الجماهير الرياضية بصفة عامة إلى ضبط النفس واحترام الميثاق الرياضي.
قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من الهيئة المديرة ورئيسها رضا شرف الدين وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النجم الرياضي الساحلي خاصة ومحاربة ما وصفه البلاغ بمنظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة تقرر تقديم شكاية جزائية في شبهة الارتشاء والتلاعب بنتيجة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي.
كما تقرر إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد ملف آخر لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس للموسم الحالي والمواسم السابقة.
كما دعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي كل الأطراف الراغبة في اصلاع قطاع الرياضة في تونس وتفكيك منظومة الفساد به الانخراط ودعم مجهود النجم الرياضي الساحلي لتكوين ملف مشترك في هذا الغرض.
وشدد البلاغ على أن الهيئة المديرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح النجم الرياضي الساحلي وعن مصالح كرة القدم التونسية بجميع الوسائل القانونية المتاحة على المستوى الوطني والدولي.
كما دعا جماهير النجم الرياضي الساحلي وكل الجماهير الرياضية بصفة عامة إلى ضبط النفس واحترام الميثاق الرياضي.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018