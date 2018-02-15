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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
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الأولى
قررت اعداد ملف وايداعه لدى رئاسة الحكومة وهيئة مكافحة الفساد
هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018 | 13:20

قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من الهيئة المديرة ورئيسها رضا شرف الدين وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النجم الرياضي الساحلي خاصة ومحاربة ما وصفه البلاغ بمنظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة تقرر تقديم شكاية جزائية في شبهة الارتشاء والتلاعب بنتيجة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي.

كما تقرر إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد ملف آخر لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس للموسم الحالي والمواسم السابقة.

كما دعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي كل الأطراف الراغبة في اصلاع قطاع الرياضة في تونس وتفكيك منظومة الفساد به الانخراط ودعم مجهود النجم الرياضي الساحلي لتكوين ملف مشترك في هذا الغرض.

وشدد البلاغ على أن الهيئة المديرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح النجم الرياضي الساحلي وعن مصالح كرة القدم التونسية بجميع الوسائل القانونية المتاحة على المستوى الوطني والدولي.

كما دعا جماهير النجم الرياضي الساحلي وكل الجماهير الرياضية بصفة عامة إلى ضبط النفس واحترام الميثاق الرياضي.

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قررت اعداد ملف وايداعه لدى رئاسة الحكومة وهيئة مكافحة الفساد
هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018 | 13:20

قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من الهيئة المديرة ورئيسها رضا شرف الدين وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النجم الرياضي الساحلي خاصة ومحاربة ما وصفه البلاغ بمنظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة تقرر تقديم شكاية جزائية في شبهة الارتشاء والتلاعب بنتيجة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي.

كما تقرر إعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد ملف آخر لتقديمه إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في خصوص التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم بتونس للموسم الحالي والمواسم السابقة.

كما دعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي كل الأطراف الراغبة في اصلاع قطاع الرياضة في تونس وتفكيك منظومة الفساد به الانخراط ودعم مجهود النجم الرياضي الساحلي لتكوين ملف مشترك في هذا الغرض.

وشدد البلاغ على أن الهيئة المديرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح النجم الرياضي الساحلي وعن مصالح كرة القدم التونسية بجميع الوسائل القانونية المتاحة على المستوى الوطني والدولي.

كما دعا جماهير النجم الرياضي الساحلي وكل الجماهير الرياضية بصفة عامة إلى ضبط النفس واحترام الميثاق الرياضي.

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