سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
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15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
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14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
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13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
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11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
سفيان الأسودالنقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...المزيد >>
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سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي
انطلقت منذ قليل بالحي الرياضي بسيدي بوزيد فعاليات النهائي الوطني للبطولة وكاس الجامعة التونسية لالعاب القوي التي تنظمها جمعية المستقبل الرياضي بالتنسيق مع رابطة الجنوب الغربي لالعاب القوى بمشاركة 900 عداء وعداءة ينتمون الى 47 جمعية رياضية.
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقيالمزيد >>
تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018 السّاعة 13:30
تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة عاطف الدخيلي، سيف تقى، فخر الدين الجزيري، حمزة العقربي، علي...المزيد >>
تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018 السّاعة 13:27
تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة معز بن شريفية، سامح الدربالي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، منتصر...المزيد >>
هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018 السّاعة 13:20
قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة...المزيد >>
سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي
انطلقت منذ قليل بالحي الرياضي بسيدي بوزيد فعاليات النهائي الوطني للبطولة وكاس الجامعة التونسية لالعاب القوي التي تنظمها جمعية المستقبل الرياضي بالتنسيق مع رابطة الجنوب الغربي لالعاب القوى بمشاركة 900 عداء وعداءة ينتمون الى 47 جمعية رياضية.
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقيالمزيد >>
تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018 السّاعة 13:30
تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة عاطف الدخيلي، سيف تقى، فخر الدين الجزيري، حمزة العقربي، علي...المزيد >>
تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018 السّاعة 13:27
تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة معز بن شريفية، سامح الدربالي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، منتصر...المزيد >>
هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018 السّاعة 13:20
قال بلاغ صدر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي إنه على إثر الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة...المزيد >>
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
سفيان الأسودالنقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...المزيد >>
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