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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
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الرياضة
سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018 | 12:43

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

انطلقت منذ قليل بالحي الرياضي بسيدي بوزيد فعاليات النهائي الوطني للبطولة وكاس الجامعة التونسية لالعاب القوي التي تنظمها جمعية المستقبل الرياضي بالتنسيق مع رابطة الجنوب الغربي لالعاب القوى بمشاركة 900 عداء وعداءة ينتمون الى 47 جمعية رياضية.

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18 فيفري 2018 | 12:43

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

انطلقت منذ قليل بالحي الرياضي بسيدي بوزيد فعاليات النهائي الوطني للبطولة وكاس الجامعة التونسية لالعاب القوي التي تنظمها جمعية المستقبل الرياضي بالتنسيق مع رابطة الجنوب الغربي لالعاب القوى بمشاركة 900 عداء وعداءة ينتمون الى 47 جمعية رياضية.

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