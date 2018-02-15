سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انطلقت منذ قليل بالحي الرياضي بسيدي بوزيد فعاليات النهائي الوطني للبطولة وكاس الجامعة التونسية لالعاب القوي التي تنظمها جمعية المستقبل الرياضي بالتنسيق مع رابطة الجنوب الغربي لالعاب القوى بمشاركة 900 عداء وعداءة ينتمون الى 47 جمعية رياضية.