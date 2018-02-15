لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة

-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
شهدت ملاعب كرة القدم العراقية حادثة مؤثرة، كان بطلها حارس فريق نفط ميسان العراقي علاء أحمد قاسم، الذي شارك في مباراة فريقه ضد نظيره الشرطة، في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز، على الرغم من تعرضه لصدمة حزينة جداً تمثلت بوفاة نجله قبل المباراة.
وضرب الحارس العراقي أروع أمثلة الوفاء وتحمّل المسؤولية، بعدما فقد أحد أبنائه قبل المباراة، لكنه أصر على المشاركة بل رفض أن يخبر أياً من زملائه في الفريق وكذلك المدرب بما تعرض له الحارس، ليشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وفور إطلاق صافرة النهاية، لم يتمالك حارس فريق نفط ميسان نفسه، وذرف دموع الحزن على رحيل ابنه، في مشهد هزّ قلوب اللاعبين في ملعب "ميسان" وكذلك المتابعين والجماهير، بعدما ظهر الحارس حزيناً بشدة وانهمرت الدموع من عينيه، وقام لاعبو الفريقين بمواساته بعد تلك الحادثة.
وتناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحارس يذرف دموع الحزن عقب المباراة، في الوقت الذي اهتمت به وسائل الإعلام العراقية والعالمية كذلك، على غرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي أكدت أن الحارس لم يخبر أحداً بالفعل عن قصته المؤلمة قبل المباراة.
وحظي الحارس بموجة تعاطف كبيرة، خاصة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع قصته، خاصة أن الحارس لم يدع تلك الحادثة المؤلمة تؤثر على أدائه في المباراة، إذ قدم أداء مميزاً ونجح في حماية شباك فريق نفط ميسان من الأهداف، في مشهد لا يتكرر في عالم الكرة.
شهدت ملاعب كرة القدم العراقية حادثة مؤثرة، كان بطلها حارس فريق نفط ميسان العراقي علاء أحمد قاسم، الذي شارك في مباراة فريقه ضد نظيره الشرطة، في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز، على الرغم من تعرضه لصدمة حزينة جداً تمثلت بوفاة نجله قبل المباراة.
وضرب الحارس العراقي أروع أمثلة الوفاء وتحمّل المسؤولية، بعدما فقد أحد أبنائه قبل المباراة، لكنه أصر على المشاركة بل رفض أن يخبر أياً من زملائه في الفريق وكذلك المدرب بما تعرض له الحارس، ليشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وفور إطلاق صافرة النهاية، لم يتمالك حارس فريق نفط ميسان نفسه، وذرف دموع الحزن على رحيل ابنه، في مشهد هزّ قلوب اللاعبين في ملعب "ميسان" وكذلك المتابعين والجماهير، بعدما ظهر الحارس حزيناً بشدة وانهمرت الدموع من عينيه، وقام لاعبو الفريقين بمواساته بعد تلك الحادثة.
وتناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحارس يذرف دموع الحزن عقب المباراة، في الوقت الذي اهتمت به وسائل الإعلام العراقية والعالمية كذلك، على غرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي أكدت أن الحارس لم يخبر أحداً بالفعل عن قصته المؤلمة قبل المباراة.
وحظي الحارس بموجة تعاطف كبيرة، خاصة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع قصته، خاصة أن الحارس لم يدع تلك الحادثة المؤلمة تؤثر على أدائه في المباراة، إذ قدم أداء مميزاً ونجح في حماية شباك فريق نفط ميسان من الأهداف، في مشهد لا يتكرر في عالم الكرة.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018