قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 8ر693 مليون دينار (م د) إثر المصادقة على 4898 عملية إستثمار، حسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإستثمارات المصادق عليها ستساهم في إحداث 5719 موطن شغل قار.

وفسرت هذا التراجع خاصة بتقلص الإستثمارات بين سنتي 2016 و2017 في قطاع الفلاحة بنسبة 3ر0 بالمائة (5ر485 م د) والخدمات الفلاحية بنسبة 6ر35 بالمائة (7ر80 م د) وتربية الأحياء المائية بنسبة 2ر46 بالمائة (6ر25 م د).

في المقابل سجلت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تحسنا هاما في قطاع التحويل الأولي بنسبة 4ر122 بالمائة بقيمة 5ر56 م د وتطورا بنسبة 20 بالمائة في قطاع الصيد البحري (6ر45 م د).