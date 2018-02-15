قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017

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تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 8ر693 مليون دينار (م د) إثر المصادقة على 4898 عملية إستثمار، حسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإستثمارات المصادق عليها ستساهم في إحداث 5719 موطن شغل قار.
وفسرت هذا التراجع خاصة بتقلص الإستثمارات بين سنتي 2016 و2017 في قطاع الفلاحة بنسبة 3ر0 بالمائة (5ر485 م د) والخدمات الفلاحية بنسبة 6ر35 بالمائة (7ر80 م د) وتربية الأحياء المائية بنسبة 2ر46 بالمائة (6ر25 م د).
في المقابل سجلت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تحسنا هاما في قطاع التحويل الأولي بنسبة 4ر122 بالمائة بقيمة 5ر56 م د وتطورا بنسبة 20 بالمائة في قطاع الصيد البحري (6ر45 م د).
تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 8ر5 بالمائة لتبلغ 8ر693 مليون دينار (م د) إثر المصادقة على 4898 عملية إستثمار، حسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإستثمارات المصادق عليها ستساهم في إحداث 5719 موطن شغل قار.
وفسرت هذا التراجع خاصة بتقلص الإستثمارات بين سنتي 2016 و2017 في قطاع الفلاحة بنسبة 3ر0 بالمائة (5ر485 م د) والخدمات الفلاحية بنسبة 6ر35 بالمائة (7ر80 م د) وتربية الأحياء المائية بنسبة 2ر46 بالمائة (6ر25 م د).
في المقابل سجلت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تحسنا هاما في قطاع التحويل الأولي بنسبة 4ر122 بالمائة بقيمة 5ر56 م د وتطورا بنسبة 20 بالمائة في قطاع الصيد البحري (6ر45 م د).
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018