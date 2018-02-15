صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة

أحبط اليوم 18 فيفري 2018 على السّاعة 02.30 المركز البحري للحرس الوطني باللواتة معتمديّة جبنيانة ولاية صفاقس بالتنسيق مع الوحدات البحريّة العائمة التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة بسواحل العامرة ولاية صفاقس وألقت القبض على عدد 45 مجتازا من بينهم 37 يحملون جنسيّة دول إفريقيّة جنوب الصّحراء تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة من بينهم عدد 17 إمرأة (عدد 02 منهن حوامل)، إضافة إلى عدد 02 رُضع أعمارهما سنة و09 أشهر وسنتين وعدد 08 تونسيّين أعمارهم تتراوح بين 20 و38 سنة أصيلي ولاية صفاقس على متن مركب صيد بحري (دون رقم ودون إسم) طوله حوالي 10 أمتار وطاقة إستيعابه في الحالة القصوى لا تتجاوز 20 شخصا.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على المركز البحري للحرس الوطني باللواتة لمواصلة التحرّيات معهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.