تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"

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داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة ولاية بنعروس منزلا بالجهة وبتفتيشه حجزت داخله عدد 03 صفائح من مخدّر القنب الهندي "زطلة" وعدد 20 قرصا مخدّرا نوع "تيمستا" كانت معدّة للترويج في حين تحصّن صاحب المنزل بالفرار وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم إدراجه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
من جهة اخرى تمكنتة أمس السبت 17 فيفري 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بعد نصب كمين محكم على مستوى مدينة تبرسق ولاية باجة من ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص يبلغ من العمر 47 سنة من ذوي السوابق العدلية، وبتفتيشها تم حجز شحنة مخدرات تزن حوالي 15 كلغ من مادة القنب الهندي/ زطلة .
بالتحري مع المعني تبين أنه كان في طريقه من الكاف في إتجاه تونس العاصمة لتسليم المخدرات المحجوزة إلى شخص جاري التعرف عليه.
بإستشارة النيابة العمومية بباجة أذنت بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة لإلقاء القبض على شريكه.
داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة ولاية بنعروس منزلا بالجهة وبتفتيشه حجزت داخله عدد 03 صفائح من مخدّر القنب الهندي "زطلة" وعدد 20 قرصا مخدّرا نوع "تيمستا" كانت معدّة للترويج في حين تحصّن صاحب المنزل بالفرار وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم إدراجه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
من جهة اخرى تمكنتة أمس السبت 17 فيفري 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بعد نصب كمين محكم على مستوى مدينة تبرسق ولاية باجة من ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص يبلغ من العمر 47 سنة من ذوي السوابق العدلية، وبتفتيشها تم حجز شحنة مخدرات تزن حوالي 15 كلغ من مادة القنب الهندي/ زطلة .
بالتحري مع المعني تبين أنه كان في طريقه من الكاف في إتجاه تونس العاصمة لتسليم المخدرات المحجوزة إلى شخص جاري التعرف عليه.
بإستشارة النيابة العمومية بباجة أذنت بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة لإلقاء القبض على شريكه.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018