تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"

داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة ولاية بنعروس منزلا بالجهة وبتفتيشه حجزت داخله عدد 03 صفائح من مخدّر القنب الهندي "زطلة" وعدد 20 قرصا مخدّرا نوع "تيمستا" كانت معدّة للترويج في حين تحصّن صاحب المنزل بالفرار وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم إدراجه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

من جهة اخرى تمكنتة أمس السبت 17 فيفري 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بعد نصب كمين محكم على مستوى مدينة تبرسق ولاية باجة من ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص يبلغ من العمر 47 سنة من ذوي السوابق العدلية، وبتفتيشها تم حجز شحنة مخدرات تزن حوالي 15 كلغ من مادة القنب الهندي/ زطلة .

بالتحري مع المعني تبين أنه كان في طريقه من الكاف في إتجاه تونس العاصمة لتسليم المخدرات المحجوزة إلى شخص جاري التعرف عليه.

بإستشارة النيابة العمومية بباجة أذنت بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة لإلقاء القبض على شريكه.