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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
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القضائي
تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018 | 11:44

تمكّنت يوم 17 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة. بالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وقيامه بتنزيل صور ومقاطع فيديو بحسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد الإرهاب وتحرّض عليه وتشيد به.

باستشارة النيابة العمُوميّة أذنت للفرقة المذكُورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

كما تمكّنت في نفس اليوم الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن بجهة سيدي حسين تونس العاصمة مُفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدليّة بالمكان من أجل "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

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القضائي
تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018 | 11:44

تمكّنت يوم 17 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة. بالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وقيامه بتنزيل صور ومقاطع فيديو بحسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد الإرهاب وتحرّض عليه وتشيد به.

باستشارة النيابة العمُوميّة أذنت للفرقة المذكُورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

كما تمكّنت في نفس اليوم الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن بجهة سيدي حسين تونس العاصمة مُفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدليّة بالمكان من أجل "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

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عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018 السّاعة 13:48
لقيت اليوم الأحد 18 فيفري 2018 مواطنة بمنطقة ارض الكاف التابعة لمعتمدية عين دراهم حتفها.
المزيد >>
صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018 السّاعة 12:08
أحبط اليوم 18 فيفري 2018 على السّاعة 02.30 المركز البحري للحرس الوطني باللواتة معتمديّة جبنيانة ولاية صفاقس...
المزيد >>
تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018 السّاعة 11:59
داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة ولاية بنعروس منزلا بالجهة وبتفتيشه حجزت داخله عدد 03...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
النقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...
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