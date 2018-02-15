تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين

تمكّنت يوم 17 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة. بالتحرّي معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وقيامه بتنزيل صور ومقاطع فيديو بحسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد الإرهاب وتحرّض عليه وتشيد به.

باستشارة النيابة العمُوميّة أذنت للفرقة المذكُورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

كما تمكّنت في نفس اليوم الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن بجهة سيدي حسين تونس العاصمة مُفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدليّة بالمكان من أجل "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".