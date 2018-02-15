قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات

قابس - الشروق اون ﻻين- حبيب الحفيان

تتواتر اﻻحداث وتتشابه في النتائج ما حصل في اولمبي رادس مند اسبوع حدث في دربي قابس مساء السبت فوضى الرياضة تدوس اﻻخضر واليابس تغيب الروح الرياضية وينتصر العنف. المستقبل انهى اللقاء منتصرا على الستيدة وكان المنطق يفرض ان يشهد الملعب احتفاﻻ باﻻنتصار ﻻ اقتحاما للميدان واﻻلتحام مع اﻻعبين واﻻمنيين والنتيجة كانت 23 امني مصاب وايقاف مجموعة من المتورطين في العنف وتهشيم للاشارات المرورية الضوئية وسط المدينة. ماذا يحدث في ملاعبنا؟ سؤال يستحق الدراسة و اﻻهتمام والبداية وجب ان تكون بالضرب على ايدي العابثين من جمهور ومسؤولين