غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة

جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم:

عثر صباح اليوم الأحد 18 فيفري 2018 على جثة حارس غابات في العقد السادس من العمر بمنطقة الفايجة من معتمدية غار الدماء و تحمل الجثة اثار اعتداء بالة حادة على مستوى الرأس وحسب مصظر أمني فان العملية حسب المعطيات الاولية ليست لها علاقة بعمل ارهابي .

هذا وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت معاينة الجثة ونقلها نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة كما تم فتح تحقيق في الغرص لفك لغز وفاة حارس الغابات التي بدت غامضة.