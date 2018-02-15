غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة

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جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم:
عثر صباح اليوم الأحد 18 فيفري 2018 على جثة حارس غابات في العقد السادس من العمر بمنطقة الفايجة من معتمدية غار الدماء و تحمل الجثة اثار اعتداء بالة حادة على مستوى الرأس وحسب مصظر أمني فان العملية حسب المعطيات الاولية ليست لها علاقة بعمل ارهابي .
هذا وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت معاينة الجثة ونقلها نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة كما تم فتح تحقيق في الغرص لفك لغز وفاة حارس الغابات التي بدت غامضة.
جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم:
عثر صباح اليوم الأحد 18 فيفري 2018 على جثة حارس غابات في العقد السادس من العمر بمنطقة الفايجة من معتمدية غار الدماء و تحمل الجثة اثار اعتداء بالة حادة على مستوى الرأس وحسب مصظر أمني فان العملية حسب المعطيات الاولية ليست لها علاقة بعمل ارهابي .
هذا وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت معاينة الجثة ونقلها نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة كما تم فتح تحقيق في الغرص لفك لغز وفاة حارس الغابات التي بدت غامضة.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018