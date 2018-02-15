وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس

بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامدي توري زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري الجاري.

ويترأس الوزيران بهذه المناسبة يومي 19 و20 فيفري الجاري بمقر وزارة الخارجية أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية كما يشرفان على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهم مختلف مجالات التعاون على غرار التنمية التكنولوجية والصناعية والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتقني والمشاورات السياسية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حركية متميزة توجت مؤخرا بفتح خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري في مارس 2017 كما تمثّل مناسبة هامة لتأكيد الحرص المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وللتشاور حول مختلف المسائل الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يُذكر أن آخر دورة للجنة المشتركة كانت قد انعقدت بكوناكري خلال شهر سبتمبر 2002