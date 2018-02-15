وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس

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14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
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15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
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14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
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13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
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13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
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13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
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13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
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13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
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12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
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12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
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12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
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12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
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11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
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11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
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11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
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11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
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11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامدي توري زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري الجاري.
ويترأس الوزيران بهذه المناسبة يومي 19 و20 فيفري الجاري بمقر وزارة الخارجية أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية كما يشرفان على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهم مختلف مجالات التعاون على غرار التنمية التكنولوجية والصناعية والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتقني والمشاورات السياسية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حركية متميزة توجت مؤخرا بفتح خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري في مارس 2017 كما تمثّل مناسبة هامة لتأكيد الحرص المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وللتشاور حول مختلف المسائل الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يُذكر أن آخر دورة للجنة المشتركة كانت قد انعقدت بكوناكري خلال شهر سبتمبر 2002
بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامدي توري زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري الجاري.
ويترأس الوزيران بهذه المناسبة يومي 19 و20 فيفري الجاري بمقر وزارة الخارجية أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية كما يشرفان على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهم مختلف مجالات التعاون على غرار التنمية التكنولوجية والصناعية والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتقني والمشاورات السياسية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حركية متميزة توجت مؤخرا بفتح خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري في مارس 2017 كما تمثّل مناسبة هامة لتأكيد الحرص المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وللتشاور حول مختلف المسائل الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يُذكر أن آخر دورة للجنة المشتركة كانت قد انعقدت بكوناكري خلال شهر سبتمبر 2002
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018