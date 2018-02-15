ترامب لاستخباراته: انشغالكم بـ"التدخل الروسي" حال دون منع مجزرة فلوريدا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انشغال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بـ"التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسية الأمريكية، حال دون منع مجزرة مدرسة فلوريدا الثانوية مؤخرا.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "محزن للغاية أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار في مدرسة فلوريدا. هذا أمر غير مقبول".

وأضاف: "يقضون الكثير من الوقت في محاولة إثبات التدخل الروسي في حمله ترامب. ليس هناك تدخل. عودوا إلى عملكم الأساسي واجعلونا فخورين!".

وشهدت ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضي إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.

وألقت الشرطة القبض على مطلق النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها والتي سبق وطرد منها لسوء سلوكه.

ومثل كروز أمام المحكمة التي وجهت إليه 17 تهمة قتل متعمد، وقال محاميه في وقت لاحق إن موكله يعتزم الإقرار بأنه مذنب في القضية، فيما تطالب النيابة العامة بإعدامه. وفي هذه الأثناء، يجري الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما ما انفكت روسيا تنفي جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين ونتائجها.