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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انشغال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بـ"التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسية الأمريكية، حال دون منع مجزرة مدرسة فلوريدا الثانوية مؤخرا.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "محزن للغاية أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار في مدرسة فلوريدا. هذا أمر غير مقبول".
وأضاف: "يقضون الكثير من الوقت في محاولة إثبات التدخل الروسي في حمله ترامب. ليس هناك تدخل. عودوا إلى عملكم الأساسي واجعلونا فخورين!".
وشهدت ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضي إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.
وألقت الشرطة القبض على مطلق النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها والتي سبق وطرد منها لسوء سلوكه.
ومثل كروز أمام المحكمة التي وجهت إليه 17 تهمة قتل متعمد، وقال محاميه في وقت لاحق إن موكله يعتزم الإقرار بأنه مذنب في القضية، فيما تطالب النيابة العامة بإعدامه. وفي هذه الأثناء، يجري الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما ما انفكت روسيا تنفي جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين ونتائجها.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انشغال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بـ"التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسية الأمريكية، حال دون منع مجزرة مدرسة فلوريدا الثانوية مؤخرا.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "محزن للغاية أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار في مدرسة فلوريدا. هذا أمر غير مقبول".
وأضاف: "يقضون الكثير من الوقت في محاولة إثبات التدخل الروسي في حمله ترامب. ليس هناك تدخل. عودوا إلى عملكم الأساسي واجعلونا فخورين!".
وشهدت ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضي إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.
وألقت الشرطة القبض على مطلق النار واسمه نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها والتي سبق وطرد منها لسوء سلوكه.
ومثل كروز أمام المحكمة التي وجهت إليه 17 تهمة قتل متعمد، وقال محاميه في وقت لاحق إن موكله يعتزم الإقرار بأنه مذنب في القضية، فيما تطالب النيابة العامة بإعدامه. وفي هذه الأثناء، يجري الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما ما انفكت روسيا تنفي جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين ونتائجها.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018