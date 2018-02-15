حمدي الحرباوي يسجل ثنائية مع فريقه البلجيكي زولت فاريغام... فيديو

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سجل التونسي حمدي الحرباوي في مناسبتين وساهم بشكل كبير في انتصار فريقه البلجيكي زولت فاريغام على ضيفه "اوبان" بنتيجة 2/3 في مباراة امس السبت لحساب الجولة 27 للبطولة البلجيكية لكرة القدم.

تقدم الضيوف في النتيجة عن طريق مامادو كوني د13 والمدافع يوهان برويدال ضد مرماه في د 40

وفي د 41 ذلل الحرباوي الفارق بكرة راسية لصالح فاريغام قبل ان يعدل النتيجة بعد ثلاث دقائق (د44 ) لينتهي الشوط الاول للمباراة متعادلا 2/2

وفي د64 سجل براين هاملاينن هدف التفوق لفريق زولت فاريغام الذي خرج منتصرا بنتيجة 2/3.

ويحتل فاريغام اثر الجولة 27 للبطولة البلجيكية المرتبة 11 برصيد 31 نقطة في حين يتذيل "اوبان" الترتيب العام بمجموع 21 ن وكان المهاجم الدولي التونسي (33 عاما) انتقل الى زولت فاريغيم مطلع العام الحالي قادما من اندرلخت بعقد لمدة ثلاثة اعوام ونصف.