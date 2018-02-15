حمدي الحرباوي يسجل ثنائية مع فريقه البلجيكي زولت فاريغام... فيديو

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سجل التونسي حمدي الحرباوي في مناسبتين وساهم بشكل كبير في انتصار فريقه البلجيكي زولت فاريغام على ضيفه "اوبان" بنتيجة 2/3 في مباراة امس السبت لحساب الجولة 27 للبطولة البلجيكية لكرة القدم.
تقدم الضيوف في النتيجة عن طريق مامادو كوني د13 والمدافع يوهان برويدال ضد مرماه في د 40
وفي د 41 ذلل الحرباوي الفارق بكرة راسية لصالح فاريغام قبل ان يعدل النتيجة بعد ثلاث دقائق (د44 ) لينتهي الشوط الاول للمباراة متعادلا 2/2
وفي د64 سجل براين هاملاينن هدف التفوق لفريق زولت فاريغام الذي خرج منتصرا بنتيجة 2/3.
ويحتل فاريغام اثر الجولة 27 للبطولة البلجيكية المرتبة 11 برصيد 31 نقطة في حين يتذيل "اوبان" الترتيب العام بمجموع 21 ن وكان المهاجم الدولي التونسي (33 عاما) انتقل الى زولت فاريغيم مطلع العام الحالي قادما من اندرلخت بعقد لمدة ثلاثة اعوام ونصف.
#JupilerLeague 🇧🇪 : Le doublé de Hamdi #Harbaoui (@hamdiharbaoui) ce soir contre KAS Eupen (3-2). pic.twitter.com/aAwbi29vzC— 𝗟𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝗮𝗴𝗲 🇹🇳🦅 (@Aigles2Carthage) 17 février 2018
Le 2ème but de Hamdi #Harbaoui (@hamdiharbaoui) pic.twitter.com/4rHNIgCH4e— 𝗟𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝗮𝗴𝗲 🇹🇳🦅 (@Aigles2Carthage) 17 février 2018
سجل التونسي حمدي الحرباوي في مناسبتين وساهم بشكل كبير في انتصار فريقه البلجيكي زولت فاريغام على ضيفه "اوبان" بنتيجة 2/3 في مباراة امس السبت لحساب الجولة 27 للبطولة البلجيكية لكرة القدم.
تقدم الضيوف في النتيجة عن طريق مامادو كوني د13 والمدافع يوهان برويدال ضد مرماه في د 40
وفي د 41 ذلل الحرباوي الفارق بكرة راسية لصالح فاريغام قبل ان يعدل النتيجة بعد ثلاث دقائق (د44 ) لينتهي الشوط الاول للمباراة متعادلا 2/2
وفي د64 سجل براين هاملاينن هدف التفوق لفريق زولت فاريغام الذي خرج منتصرا بنتيجة 2/3.
ويحتل فاريغام اثر الجولة 27 للبطولة البلجيكية المرتبة 11 برصيد 31 نقطة في حين يتذيل "اوبان" الترتيب العام بمجموع 21 ن وكان المهاجم الدولي التونسي (33 عاما) انتقل الى زولت فاريغيم مطلع العام الحالي قادما من اندرلخت بعقد لمدة ثلاثة اعوام ونصف.
#JupilerLeague 🇧🇪 : Le doublé de Hamdi #Harbaoui (@hamdiharbaoui) ce soir contre KAS Eupen (3-2). pic.twitter.com/aAwbi29vzC— 𝗟𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝗮𝗴𝗲 🇹🇳🦅 (@Aigles2Carthage) 17 février 2018
Le 2ème but de Hamdi #Harbaoui (@hamdiharbaoui) pic.twitter.com/4rHNIgCH4e— 𝗟𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝗮𝗴𝗲 🇹🇳🦅 (@Aigles2Carthage) 17 février 2018
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018