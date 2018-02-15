سوسة: القبض على شقيقين من أجل سرقة صكوك بنكية وتدليسها

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 17 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة إثر نصب كمين مُحكم من إلقاء القبض على شقيقين عمرهما 42 و52 سنة (أحدهما مُفتش عنه من أجل السرقة).

بتفتيش منزلهما تمّ العثور على عدد 05 صكوك بنكيّة قاما بسرقتها من داخل سيّارة كانت راسية بالجهة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "التدليس ومسك وحيازة وإستعمال مُدلس".