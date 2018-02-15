ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة

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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
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13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
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13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
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13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
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12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
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12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
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11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
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11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
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11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
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11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".
وتم تخصيص هذا اليوم من الندوة لتوزيع المشاركين الى ثلاثة ورشات نشطها الاستاذ توفيق الذهبي وخصصت الورشة الأولى للتوعية والتحسيس في الحقل التربوي والورشة الثانية حول التوعية والتحسيس في الفضاء العام والورشة الثالثة للتوعية والتحسيس للأمن و المجتمع المدني .
وأكد الميسر توفيق الذهبي على أهمية شرطة الجوار في خلق علاقة تنبني على الثقة بين كل المتدخلين وتحقق مبادئ حقوق الانسان وتساهم في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع .
من جانبه أكد بوجمعة عبيدي رئيس جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي على أن استراتيجية شرطة الجوار بفرنانة هي عملية استباقية تجعل من العلاقة بين الامن والمواطن علاقة تشاركية تحقق التوازن الاجتماعي والأمني والتنموي وخصوصيات معتمدية فرنانة الجغرافية والاجتماعية والتنموية تفرض اقامة علاقة تواصلية تنبني على الثقة والتكامل .
علاء الدين بوغمدة مقرر الندوة فقد أكد أن لشرطة الجوار بفرنانة دور هام في ارساء منظومة أمنية تحد من ظاهرة العنف والجريمة وتقيم علاقة ثقة وتواصل ايجابي بين مختلف مكونات المجتمع .
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".
وتم تخصيص هذا اليوم من الندوة لتوزيع المشاركين الى ثلاثة ورشات نشطها الاستاذ توفيق الذهبي وخصصت الورشة الأولى للتوعية والتحسيس في الحقل التربوي والورشة الثانية حول التوعية والتحسيس في الفضاء العام والورشة الثالثة للتوعية والتحسيس للأمن و المجتمع المدني .
وأكد الميسر توفيق الذهبي على أهمية شرطة الجوار في خلق علاقة تنبني على الثقة بين كل المتدخلين وتحقق مبادئ حقوق الانسان وتساهم في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع .
من جانبه أكد بوجمعة عبيدي رئيس جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي على أن استراتيجية شرطة الجوار بفرنانة هي عملية استباقية تجعل من العلاقة بين الامن والمواطن علاقة تشاركية تحقق التوازن الاجتماعي والأمني والتنموي وخصوصيات معتمدية فرنانة الجغرافية والاجتماعية والتنموية تفرض اقامة علاقة تواصلية تنبني على الثقة والتكامل .
علاء الدين بوغمدة مقرر الندوة فقد أكد أن لشرطة الجوار بفرنانة دور هام في ارساء منظومة أمنية تحد من ظاهرة العنف والجريمة وتقيم علاقة ثقة وتواصل ايجابي بين مختلف مكونات المجتمع .
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018