الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 18 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
النقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 17 فيفري 2018 قرارات الرابطة: "ويكلو" للترجي الى نهاية الموسم جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 17 للمحترفة 2 ..وتطاوين... كرة قدم: نتائج مباريات الدفعة الاولى من الجولة 19 للبطولة... الكاف: تسرب للغاز يودي بحياة أستاذ وابنه حزب الله يخترق الداخل الاسرائيلي الرابطة 1.. تعيينات حكام الجولة السادسة اياب: هيثم قراط...
شروق الجهات
ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة
18 فيفري 2018 | 10:05

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".

وتم تخصيص هذا اليوم من الندوة لتوزيع المشاركين الى ثلاثة ورشات نشطها الاستاذ توفيق الذهبي وخصصت الورشة الأولى للتوعية والتحسيس في الحقل التربوي والورشة الثانية حول التوعية والتحسيس في الفضاء العام والورشة الثالثة للتوعية والتحسيس للأمن و المجتمع المدني .

وأكد الميسر توفيق الذهبي على أهمية شرطة الجوار في خلق علاقة تنبني على الثقة بين كل المتدخلين وتحقق مبادئ حقوق الانسان وتساهم في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع .

من جانبه أكد بوجمعة عبيدي رئيس جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي على أن استراتيجية شرطة الجوار بفرنانة هي عملية استباقية تجعل من العلاقة بين الامن والمواطن علاقة تشاركية تحقق التوازن الاجتماعي والأمني والتنموي وخصوصيات معتمدية فرنانة الجغرافية والاجتماعية والتنموية تفرض اقامة علاقة تواصلية تنبني على الثقة والتكامل .

علاء الدين بوغمدة مقرر الندوة فقد أكد أن لشرطة الجوار بفرنانة دور هام في ارساء منظومة أمنية تحد من ظاهرة العنف والجريمة وتقيم علاقة ثقة وتواصل ايجابي بين مختلف مكونات المجتمع .

تقرؤون أيضا
نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎
18 فيفري 2018 السّاعة 13:58
يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية...
المزيد >>
قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018 السّاعة 11:30
تتواتر اﻻحداث وتتشابه في النتائج ما حصل في اولمبي رادس مند اسبوع حدث في دربي قابس مساء السبت فوضى الرياضة...
المزيد >>
ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة
18 فيفري 2018 السّاعة 10:05
تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".
المزيد >>
تفاعلا مع ما نشرته «الشروق» :تمكين أرملة من منزل ومنحة ودفتر علاج
17 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تفاعلا مع ما نشرته «الشروق» حول تواصل الوضعية السيئة للمواطنة بية الستيتي من منطقة عين سلطان من معتمدية غار...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة
18 فيفري 2018 | 10:05

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".

وتم تخصيص هذا اليوم من الندوة لتوزيع المشاركين الى ثلاثة ورشات نشطها الاستاذ توفيق الذهبي وخصصت الورشة الأولى للتوعية والتحسيس في الحقل التربوي والورشة الثانية حول التوعية والتحسيس في الفضاء العام والورشة الثالثة للتوعية والتحسيس للأمن و المجتمع المدني .

وأكد الميسر توفيق الذهبي على أهمية شرطة الجوار في خلق علاقة تنبني على الثقة بين كل المتدخلين وتحقق مبادئ حقوق الانسان وتساهم في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع .

من جانبه أكد بوجمعة عبيدي رئيس جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي على أن استراتيجية شرطة الجوار بفرنانة هي عملية استباقية تجعل من العلاقة بين الامن والمواطن علاقة تشاركية تحقق التوازن الاجتماعي والأمني والتنموي وخصوصيات معتمدية فرنانة الجغرافية والاجتماعية والتنموية تفرض اقامة علاقة تواصلية تنبني على الثقة والتكامل .

علاء الدين بوغمدة مقرر الندوة فقد أكد أن لشرطة الجوار بفرنانة دور هام في ارساء منظومة أمنية تحد من ظاهرة العنف والجريمة وتقيم علاقة ثقة وتواصل ايجابي بين مختلف مكونات المجتمع .

تقرؤون أيضا
نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة ‎
18 فيفري 2018 السّاعة 13:58
يتواصل بفضاء القاعة المغطاة ببئر شلوف استقبال القائمات المسجلة للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 بين حزبية...
المزيد >>
قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018 السّاعة 11:30
تتواتر اﻻحداث وتتشابه في النتائج ما حصل في اولمبي رادس مند اسبوع حدث في دربي قابس مساء السبت فوضى الرياضة...
المزيد >>
ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة
18 فيفري 2018 السّاعة 10:05
تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".
المزيد >>
تفاعلا مع ما نشرته «الشروق» :تمكين أرملة من منزل ومنحة ودفتر علاج
17 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تفاعلا مع ما نشرته «الشروق» حول تواصل الوضعية السيئة للمواطنة بية الستيتي من منطقة عين سلطان من معتمدية غار...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
النقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 17 فيفري 2018 قرارات الرابطة: "ويكلو" للترجي الى نهاية الموسم جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 17 للمحترفة 2 ..وتطاوين... كرة قدم: نتائج مباريات الدفعة الاولى من الجولة 19 للبطولة... الكاف: تسرب للغاز يودي بحياة أستاذ وابنه حزب الله يخترق الداخل الاسرائيلي الرابطة 1.. تعيينات حكام الجولة السادسة اياب: هيثم قراط...
﻿