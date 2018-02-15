ورشات وأنشطة تشاركية حول سبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

تتواصل بمدينة طبرقة فعاليات الندوة حول "أهداف وسبل تطوير شرطة الجوار بفرنانة".

وتم تخصيص هذا اليوم من الندوة لتوزيع المشاركين الى ثلاثة ورشات نشطها الاستاذ توفيق الذهبي وخصصت الورشة الأولى للتوعية والتحسيس في الحقل التربوي والورشة الثانية حول التوعية والتحسيس في الفضاء العام والورشة الثالثة للتوعية والتحسيس للأمن و المجتمع المدني .

وأكد الميسر توفيق الذهبي على أهمية شرطة الجوار في خلق علاقة تنبني على الثقة بين كل المتدخلين وتحقق مبادئ حقوق الانسان وتساهم في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع .

من جانبه أكد بوجمعة عبيدي رئيس جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي على أن استراتيجية شرطة الجوار بفرنانة هي عملية استباقية تجعل من العلاقة بين الامن والمواطن علاقة تشاركية تحقق التوازن الاجتماعي والأمني والتنموي وخصوصيات معتمدية فرنانة الجغرافية والاجتماعية والتنموية تفرض اقامة علاقة تواصلية تنبني على الثقة والتكامل .

علاء الدين بوغمدة مقرر الندوة فقد أكد أن لشرطة الجوار بفرنانة دور هام في ارساء منظومة أمنية تحد من ظاهرة العنف والجريمة وتقيم علاقة ثقة وتواصل ايجابي بين مختلف مكونات المجتمع .