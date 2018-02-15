نجل المناضل حسن مرزوق‎: الحوار التونسي أساءت لوالدي

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15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
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14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
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13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
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13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
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12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
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11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
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11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
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الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب
بثّت قناة الحوار التونسي مساء الخميس الماضي برنامجا عن أنقلاب 62 من خلال مجموعة من الشهادات ومن بين الشهادات التي بثّتها القناة شهادة المناضل الراحل حسن مرزوق الذي أُتَّهم في المحاولة الأنقلابية بسبب عدم تبليغه عن المجموعة التي تخطٰط للأنقلاب وقد شغل وقتها مديرا لمدرسة إطارات الحرس الوطني.
النجل الأكبر لحسن مرزوق، فيصل مرزوق عبّر لـ"الشروق أونلاين" عن أستيائه لما بثٌته القناة الذي كان مبتورا وأساءة لوالده وتوظيف لكلامه في غير السياق الذي أراده وهو ما أعتبره أساءة لوالده ولذكراه. وتساءل مرزوق كيف تسمح القناة ببث شهادة دون أن تحصل على موافقة من العائلة وهي مخالفة قانونية واضحة وصريحة حسب تصريحه.
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب
بثّت قناة الحوار التونسي مساء الخميس الماضي برنامجا عن أنقلاب 62 من خلال مجموعة من الشهادات ومن بين الشهادات التي بثّتها القناة شهادة المناضل الراحل حسن مرزوق الذي أُتَّهم في المحاولة الأنقلابية بسبب عدم تبليغه عن المجموعة التي تخطٰط للأنقلاب وقد شغل وقتها مديرا لمدرسة إطارات الحرس الوطني.
النجل الأكبر لحسن مرزوق، فيصل مرزوق عبّر لـ"الشروق أونلاين" عن أستيائه لما بثٌته القناة الذي كان مبتورا وأساءة لوالده وتوظيف لكلامه في غير السياق الذي أراده وهو ما أعتبره أساءة لوالده ولذكراه. وتساءل مرزوق كيف تسمح القناة ببث شهادة دون أن تحصل على موافقة من العائلة وهي مخالفة قانونية واضحة وصريحة حسب تصريحه.
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018