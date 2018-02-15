نجل المناضل حسن مرزوق‎: الحوار التونسي أساءت لوالدي

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

بثّت قناة الحوار التونسي مساء الخميس الماضي برنامجا عن أنقلاب 62 من خلال مجموعة من الشهادات ومن بين الشهادات التي بثّتها القناة شهادة المناضل الراحل حسن مرزوق الذي أُتَّهم في المحاولة الأنقلابية بسبب عدم تبليغه عن المجموعة التي تخطٰط للأنقلاب وقد شغل وقتها مديرا لمدرسة إطارات الحرس الوطني.

النجل الأكبر لحسن مرزوق، فيصل مرزوق عبّر لـ"الشروق أونلاين" عن أستيائه لما بثٌته القناة الذي كان مبتورا وأساءة لوالده وتوظيف لكلامه في غير السياق الذي أراده وهو ما أعتبره أساءة لوالده ولذكراه. وتساءل مرزوق كيف تسمح القناة ببث شهادة دون أن تحصل على موافقة من العائلة وهي مخالفة قانونية واضحة وصريحة حسب تصريحه.