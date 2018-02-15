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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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سيدي ثابت: منحرفون يختطفون فتاتين في سيارة ''تاكسي''
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الأولى
سيدي ثابت: منحرفون يختطفون فتاتين في سيارة ''تاكسي''
18 فيفري 2018 | 09:39

نجح أعوان منطقة الأمن الوطنى بأريانة الشمالية مساء أمس السبت،  في تخليص فتاتين من قبضة 3 منحرفين أقدموا على إيقاف سيارة تاكسي تقلّ الفتاتان بجهة سيدي ثابت في حدود منتصف الليل واقتادوهما نحو غابة بالجهة.

وقد سارع أعوان الأمن حسب ما نقلته اذاعة موزاييك في التنقل على عين المكان وقاموا بعملية تمشيط  للغابة أين تمكنوا من القبض على أحد المنحرفين وتخليص الفتاتين فيما تم ادراج المنحرفين الفارين الأخرين بالتفتيش بعد التعرف على هويتهما.

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سيدي ثابت: منحرفون يختطفون فتاتين في سيارة ''تاكسي''
18 فيفري 2018 | 09:39

نجح أعوان منطقة الأمن الوطنى بأريانة الشمالية مساء أمس السبت،  في تخليص فتاتين من قبضة 3 منحرفين أقدموا على إيقاف سيارة تاكسي تقلّ الفتاتان بجهة سيدي ثابت في حدود منتصف الليل واقتادوهما نحو غابة بالجهة.

وقد سارع أعوان الأمن حسب ما نقلته اذاعة موزاييك في التنقل على عين المكان وقاموا بعملية تمشيط  للغابة أين تمكنوا من القبض على أحد المنحرفين وتخليص الفتاتين فيما تم ادراج المنحرفين الفارين الأخرين بالتفتيش بعد التعرف على هويتهما.

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