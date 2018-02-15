الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 18 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بينك وبين منزل أحلامك في إيطاليا دولار فقط!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
النقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 17 فيفري 2018 قرارات الرابطة: "ويكلو" للترجي الى نهاية الموسم جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 17 للمحترفة 2 ..وتطاوين... كرة قدم: نتائج مباريات الدفعة الاولى من الجولة 19 للبطولة... الكاف: تسرب للغاز يودي بحياة أستاذ وابنه حزب الله يخترق الداخل الاسرائيلي الرابطة 1.. تعيينات حكام الجولة السادسة اياب: هيثم قراط...
الشروق أون لاين
بينك وبين منزل أحلامك في إيطاليا دولار فقط!
18 فيفري 2018 | 09:06

هل سبق أن حلمت بامتلاك منزلٍ في أحد الأرياف البعيدة عن صخب المدينة في ايطاليا؟ أصبح بإمكانك الآن تحقيق هذا الحلم مقابل دولار واحد فقط، فهذا هو السعر الذي يطلبه عمدة بلدة أولولاي الإيطالية.

وتبيع أولولاي، التي تقع في منطقة بارباغيا الجبلية في جزيرة سردينيا، مئات المنازل المهجورة مقابل يورو واحد (1.2 دولار).

ويهدف العرض إلى إعادة إحياء مجتمعٍ على وشك التحول إلى "مدينة أشباح"، حيث انخفض عدد السكان من 2,250 إلى 1,300 نسمة خلال نصف القرن الماضي، بسبب انتقال السكان لمدنٍ أكبر.

وعبّر عمدة "أولولاي"، إفيسيو أرباو، عن عزمه لإنقاذ بلدته قائلاً: "تكمن قوتنا في فخرنا من ماضينا. لطالما كنا أقوياء، ولن نسمح لبلدتنا أن تموت."

ومع أنها ليست البلدة الإيطالية الأولى التي تقوم بهذا العرض المغري، ولكنها الأولى من ناحية الوفاء بالوعد. ويُذكر، أن المنازل تتمتع بحالة سيئة، إذ سيُلزم السكان بالقيام بعمليات ترميمية قد تبلغ كلفتها حوالي 25 ألف دولار.

وتبقى أولولاي المنطقة الأكثر أصالة في سردينيا، حيث ما زالت تحتفظ بالعديد من التقاليد، وطرق الحياة الشعبية التي تتراوح بين استمرار إنتاج رعاة الغنم لجبنة "كاسو فيور ساردو" التي تشتهر بها المنطقة، وصناعة الحرفيين للسلال.

ورغم سوء حالاتها، إلا أن ثلاثة منازل بيعت بالفعل، فضلاً عن تلقي أرباو لأكثر من مئة طلب شراء من مختلف أنحاء العالم منها روسيا وأستراليا.

ويُعد فيتو كاساكولا وهو عامل بناء متقاعد أول من اشترى منزلاً بسعر دولار في أولولاي. وينصح كاساكولا أي شخصٍ بزيارة أولولاي" قائلاً: "هذه البلدة الهادئة عالقة في الزمن. وهي توفّر حياةً مليئة بالطمأنينة والصحة، بالإضافة إلى القوة الشفائية من الأمراض التي تتمتع بها البلدة بسبب الهواء النقي والمناظر الخلابة."

ويمكن للسكان الجدد الاستمتاع بالأطعمة الشعبية مثل كعكة "سو بيستيدو" المكونة من القهوة، والمكسرات، وشراب العنب، ولحم الخنزير المطبوخ على الفحم، بالإضافة إلى النبيذ المحلي والأجبان.

وسيقدّم العمدة دورات تدريبية لكيفية صنع الأجبان، والمعكرونة، والسلال، بالإضافة إلى دروس لغويّة. 

ورغم أن أولولاي تبعد عن شواطئ سردينيا الفاخرة، إلّا أنها تتميز بشواطئ خلابة، بالإضافة إلى قمة "نودو دي ساتشيسورغو"، أي "صخرة الكنز"، والتي بفضل ارتفاعها (1,200 متر) توفّر منظراً بانورامياً للجزيرة.

تقرؤون أيضا
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
المزيد >>
الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018 السّاعة 15:35
شهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية حادثة مؤسفة، بعدما لفظ لاعب شاب أنفاسه الأخيرة أثناء مباراة كرة القدم التي...
المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018 السّاعة 15:27
إثر تقدّم شخص في الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 فيفري 2018 لمركز الأمن الوطني بأريانة الشماليّة وإعلامه عن تعمّد...
المزيد >>
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 السّاعة 14:43
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
بينك وبين منزل أحلامك في إيطاليا دولار فقط!
18 فيفري 2018 | 09:06

هل سبق أن حلمت بامتلاك منزلٍ في أحد الأرياف البعيدة عن صخب المدينة في ايطاليا؟ أصبح بإمكانك الآن تحقيق هذا الحلم مقابل دولار واحد فقط، فهذا هو السعر الذي يطلبه عمدة بلدة أولولاي الإيطالية.

وتبيع أولولاي، التي تقع في منطقة بارباغيا الجبلية في جزيرة سردينيا، مئات المنازل المهجورة مقابل يورو واحد (1.2 دولار).

ويهدف العرض إلى إعادة إحياء مجتمعٍ على وشك التحول إلى "مدينة أشباح"، حيث انخفض عدد السكان من 2,250 إلى 1,300 نسمة خلال نصف القرن الماضي، بسبب انتقال السكان لمدنٍ أكبر.

وعبّر عمدة "أولولاي"، إفيسيو أرباو، عن عزمه لإنقاذ بلدته قائلاً: "تكمن قوتنا في فخرنا من ماضينا. لطالما كنا أقوياء، ولن نسمح لبلدتنا أن تموت."

ومع أنها ليست البلدة الإيطالية الأولى التي تقوم بهذا العرض المغري، ولكنها الأولى من ناحية الوفاء بالوعد. ويُذكر، أن المنازل تتمتع بحالة سيئة، إذ سيُلزم السكان بالقيام بعمليات ترميمية قد تبلغ كلفتها حوالي 25 ألف دولار.

وتبقى أولولاي المنطقة الأكثر أصالة في سردينيا، حيث ما زالت تحتفظ بالعديد من التقاليد، وطرق الحياة الشعبية التي تتراوح بين استمرار إنتاج رعاة الغنم لجبنة "كاسو فيور ساردو" التي تشتهر بها المنطقة، وصناعة الحرفيين للسلال.

ورغم سوء حالاتها، إلا أن ثلاثة منازل بيعت بالفعل، فضلاً عن تلقي أرباو لأكثر من مئة طلب شراء من مختلف أنحاء العالم منها روسيا وأستراليا.

ويُعد فيتو كاساكولا وهو عامل بناء متقاعد أول من اشترى منزلاً بسعر دولار في أولولاي. وينصح كاساكولا أي شخصٍ بزيارة أولولاي" قائلاً: "هذه البلدة الهادئة عالقة في الزمن. وهي توفّر حياةً مليئة بالطمأنينة والصحة، بالإضافة إلى القوة الشفائية من الأمراض التي تتمتع بها البلدة بسبب الهواء النقي والمناظر الخلابة."

ويمكن للسكان الجدد الاستمتاع بالأطعمة الشعبية مثل كعكة "سو بيستيدو" المكونة من القهوة، والمكسرات، وشراب العنب، ولحم الخنزير المطبوخ على الفحم، بالإضافة إلى النبيذ المحلي والأجبان.

وسيقدّم العمدة دورات تدريبية لكيفية صنع الأجبان، والمعكرونة، والسلال، بالإضافة إلى دروس لغويّة. 

ورغم أن أولولاي تبعد عن شواطئ سردينيا الفاخرة، إلّا أنها تتميز بشواطئ خلابة، بالإضافة إلى قمة "نودو دي ساتشيسورغو"، أي "صخرة الكنز"، والتي بفضل ارتفاعها (1,200 متر) توفّر منظراً بانورامياً للجزيرة.

تقرؤون أيضا
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
المزيد >>
الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018 السّاعة 15:35
شهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية حادثة مؤسفة، بعدما لفظ لاعب شاب أنفاسه الأخيرة أثناء مباراة كرة القدم التي...
المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018 السّاعة 15:27
إثر تقدّم شخص في الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 فيفري 2018 لمركز الأمن الوطني بأريانة الشماليّة وإعلامه عن تعمّد...
المزيد >>
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 السّاعة 14:43
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
النقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 17 فيفري 2018 قرارات الرابطة: "ويكلو" للترجي الى نهاية الموسم جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 17 للمحترفة 2 ..وتطاوين... كرة قدم: نتائج مباريات الدفعة الاولى من الجولة 19 للبطولة... الكاف: تسرب للغاز يودي بحياة أستاذ وابنه حزب الله يخترق الداخل الاسرائيلي الرابطة 1.. تعيينات حكام الجولة السادسة اياب: هيثم قراط...
﻿