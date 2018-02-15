مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة ركاب إيرانية

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قتل 66 شخصا اليوم بتحطم طائرة ركاب إيرانية تابعة لخطوط "آسمان" الجوية كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.
وأكد مدير العلاقات العامة في شركة "آسمان" للطيران مقتل 60 راكبا بالإضافة إلى 6 أشخاص هم طاقم الطائرة.
وقال إن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح اليوم من مطار "مهرآباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، واختفت عن الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها، مؤكدا أنها اصطدمت بجبل دنا في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان.
وذكر مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بیرحسین كولیوند أن "الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم جنوب مدينة أصفهان بعد اختفائها عن الرادار".
وأشار إلى أنه تم استدعاء مروحية طوارئ توجهت إلى مكان الحادث وأنه "يتعذر على فرق الطوارئ الانتقال إلى مكان الحادثة بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة".
كما أكد حاكم منطقة بوير أحمد في ياسوج سقوط الطائرة في جبال دنا، مرجحا أن يكون "الضباب الذي يغطي المكان قد تسبب بالحادث"، وأشار إلى عجز طائرات الطوارئ عن الهبوط في مكان الحادث. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أصغر سليمي النائب عن منطقة سميرم في مجلس الشورى الإيراني قوله إن "الفرق المختصة تعمل حاليا على تحديد مكان سقوط الطائرة".
ولفت سليمي إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن "الطائرة سقطت في منطقة دنا كوه الجبلية بمنطقة سميرم".
قتل 66 شخصا اليوم بتحطم طائرة ركاب إيرانية تابعة لخطوط "آسمان" الجوية كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.
وأكد مدير العلاقات العامة في شركة "آسمان" للطيران مقتل 60 راكبا بالإضافة إلى 6 أشخاص هم طاقم الطائرة.
وقال إن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح اليوم من مطار "مهرآباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، واختفت عن الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها، مؤكدا أنها اصطدمت بجبل دنا في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان.
وذكر مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بیرحسین كولیوند أن "الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم جنوب مدينة أصفهان بعد اختفائها عن الرادار".
وأشار إلى أنه تم استدعاء مروحية طوارئ توجهت إلى مكان الحادث وأنه "يتعذر على فرق الطوارئ الانتقال إلى مكان الحادثة بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة".
كما أكد حاكم منطقة بوير أحمد في ياسوج سقوط الطائرة في جبال دنا، مرجحا أن يكون "الضباب الذي يغطي المكان قد تسبب بالحادث"، وأشار إلى عجز طائرات الطوارئ عن الهبوط في مكان الحادث. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أصغر سليمي النائب عن منطقة سميرم في مجلس الشورى الإيراني قوله إن "الفرق المختصة تعمل حاليا على تحديد مكان سقوط الطائرة".
ولفت سليمي إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن "الطائرة سقطت في منطقة دنا كوه الجبلية بمنطقة سميرم".
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018