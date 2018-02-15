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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة ركاب إيرانية
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الأولى
مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة ركاب إيرانية
18 فيفري 2018 | 08:36

قتل 66 شخصا اليوم بتحطم طائرة ركاب إيرانية تابعة لخطوط "آسمان" الجوية كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.

وأكد مدير العلاقات العامة في شركة "آسمان" للطيران مقتل 60 راكبا بالإضافة إلى 6 أشخاص هم طاقم الطائرة.

وقال إن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح اليوم من مطار "مهرآباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، واختفت عن الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها، مؤكدا أنها اصطدمت بجبل دنا في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان.

وذكر مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بیرحسین كولیوند أن "الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم جنوب مدينة أصفهان بعد اختفائها عن الرادار".

وأشار إلى أنه تم استدعاء مروحية طوارئ توجهت إلى مكان الحادث وأنه "يتعذر على فرق الطوارئ الانتقال إلى مكان الحادثة بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة".

كما أكد حاكم منطقة بوير أحمد في ياسوج سقوط الطائرة في جبال دنا، مرجحا أن يكون "الضباب الذي يغطي المكان قد تسبب بالحادث"، وأشار إلى عجز طائرات الطوارئ عن الهبوط في مكان الحادث. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أصغر سليمي النائب عن منطقة سميرم في مجلس الشورى الإيراني قوله إن "الفرق المختصة تعمل حاليا على تحديد مكان سقوط الطائرة".

ولفت سليمي إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن "الطائرة سقطت في منطقة دنا كوه الجبلية بمنطقة سميرم".

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مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة ركاب إيرانية
18 فيفري 2018 | 08:36

قتل 66 شخصا اليوم بتحطم طائرة ركاب إيرانية تابعة لخطوط "آسمان" الجوية كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.

وأكد مدير العلاقات العامة في شركة "آسمان" للطيران مقتل 60 راكبا بالإضافة إلى 6 أشخاص هم طاقم الطائرة.

وقال إن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح اليوم من مطار "مهرآباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، واختفت عن الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها، مؤكدا أنها اصطدمت بجبل دنا في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان.

وذكر مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بیرحسین كولیوند أن "الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم جنوب مدينة أصفهان بعد اختفائها عن الرادار".

وأشار إلى أنه تم استدعاء مروحية طوارئ توجهت إلى مكان الحادث وأنه "يتعذر على فرق الطوارئ الانتقال إلى مكان الحادثة بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة".

كما أكد حاكم منطقة بوير أحمد في ياسوج سقوط الطائرة في جبال دنا، مرجحا أن يكون "الضباب الذي يغطي المكان قد تسبب بالحادث"، وأشار إلى عجز طائرات الطوارئ عن الهبوط في مكان الحادث. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أصغر سليمي النائب عن منطقة سميرم في مجلس الشورى الإيراني قوله إن "الفرق المختصة تعمل حاليا على تحديد مكان سقوط الطائرة".

ولفت سليمي إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن "الطائرة سقطت في منطقة دنا كوه الجبلية بمنطقة سميرم".

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