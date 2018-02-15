فريانة: ضبط 08 سوريين بصدد التسلل الى التراب التونسي
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
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15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
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15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
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14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
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14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
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13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
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13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
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13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
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13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
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13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
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13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
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12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
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12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
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11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
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11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
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11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
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11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
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11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
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فريانة: ضبط 08 سوريين بصدد التسلل الى التراب التونسي
ضبطت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 09.00 الوحدات الحدودية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين قريب من رسم الحد التونسي الجزائري 08 سوريين بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة والتسلل الى التراب التونسي.
تمت احالتهم على فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة التي تعهدت بالتحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقيالمزيد >>
الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018 السّاعة 15:35
شهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية حادثة مؤسفة، بعدما لفظ لاعب شاب أنفاسه الأخيرة أثناء مباراة كرة القدم التي...المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
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إثر تقدّم شخص في الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 فيفري 2018 لمركز الأمن الوطني بأريانة الشماليّة وإعلامه عن تعمّد...المزيد >>
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 السّاعة 14:43
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط...المزيد >>
فريانة: ضبط 08 سوريين بصدد التسلل الى التراب التونسي
ضبطت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 09.00 الوحدات الحدودية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين قريب من رسم الحد التونسي الجزائري 08 سوريين بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة والتسلل الى التراب التونسي.
تمت احالتهم على فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة التي تعهدت بالتحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018 السّاعة 14:59
بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقيالمزيد >>
الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018 السّاعة 15:35
شهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية حادثة مؤسفة، بعدما لفظ لاعب شاب أنفاسه الأخيرة أثناء مباراة كرة القدم التي...المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018 السّاعة 15:27
إثر تقدّم شخص في الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 فيفري 2018 لمركز الأمن الوطني بأريانة الشماليّة وإعلامه عن تعمّد...المزيد >>
أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018 السّاعة 14:43
أعلنت إدارة أيام قرطاج الشعرية في دورتها التأسيسيّة، عن تنظيم مسابقة للشعراء الشبان تحت اسم "مسابقة المخطوط...المزيد >>
-
14:59بثّ مباشر لمقابلة دربي العاصمة: الترجي - الافريقي
18 فيفري 2018
-
15:35الجزائر: وفاة لاعب أثناء مباراة بالدوري
18 فيفري 2018
-
15:27أريانة: القبض على شخص من أجل تحويل وجهة أنثى والإعتداء بالعنف
18 فيفري 2018
-
14:43أيام قرطاج الشعرية: الإعلان عن مسابقة المخطوط الشعري الأول للشعراء الشبان
18 فيفري 2018
-
14:27سيدي يوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لكورال الاطفال بالمدارس الابتدائية
18 فيفري 2018
-
13:58نابل 1: ايداع 37 قائمة مسجلة للانتخابات البلدية وعدم تسجيل أية مخالفة
18 فيفري 2018
-
13:48عين دراهم: وفاة مواطنة بعد ان سقط عليها جدار اسطبل
18 فيفري 2018
-
13:30تشكيلة النادي الافريقي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:27تشكيلة الترجي الرياضي في دربي العاصمة
18 فيفري 2018
-
13:20هيئة النجم الساحلي تقدم شكوى جزائية في شبهة الارتشاء
18 فيفري 2018
-
13:04منوبة: تواصل اجراءات تقسيط مياه الري والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار
18 فيفري 2018
-
12:43سيدي بوزيد: 900 عداء يشاركون في نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
18 فيفري 2018
-
12:39لاعب عراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة
18 فيفري 2018
-
12:13قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة تسجّل تراجعا في 2017
18 فيفري 2018
-
12:08صفاقس: إيقاف 45 شخصا في عملية اجتياز الحدود خلسة
18 فيفري 2018
-
11:59تبرسق: ضبط شاحنة خفيفة تحتوي 15 كيلوغرام من "الزطلة"
18 فيفري 2018
-
11:44تونس وبنزرت: إيقاف عنصرين تكفيريين
18 فيفري 2018
-
11:30قابس: فوضى الرياضة تخلف جرحى امنيين وتهشيم للممتلكات
18 فيفري 2018
-
11:22غار الدماء: العثور على جثة حارس غابات مقتول في ظروف غامضة
18 فيفري 2018
-
11:07وزير الشؤون الخارجية الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس
18 فيفري 2018
سفيان الأسودالنقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...المزيد >>
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