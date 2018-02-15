حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018



- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

- الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.

- البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.