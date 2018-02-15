حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:56قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي
17 فيفري 2018
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23:46فيدرر يسقط سيبي ويبلغ نهائي روتردام للتنس
17 فيفري 2018
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22:50الموت يغيب الفنان المصري محمد متولي
17 فيفري 2018
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22:33سيدي بوزيد: العثور على جثة راعي بجبل مغيلة
17 فيفري 2018
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22:13المغرب: مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين بتصادم قطار مع حافلة
17 فيفري 2018
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21:48لالة- قفصة: ثالث حالة في ظرف شهرين.. فتاة الـ 26 ربيعا تنتحر حرقا
17 فيفري 2018
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21:31تطاوين: غياب طب الاطفال بالمستشفى الجهوي يتسبب في وفاة رضيع
17 فيفري 2018
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21:25جيش الاحتلال الاسرائيلي يشنّ غارات بعد إصابة جنود بلغم قرب غزة
17 فيفري 2018
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21:17سفاح مدرسة فلوريدا نشر مقطعا دمويا له في 2016
17 فيفري 2018
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20:58السعودية تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور
17 فيفري 2018
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20:50كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الاولى من بطولة القسم الوطني "أ" مجموعة التتويج
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20:39علي معلول: أنا مرتبط بعقد مع الأهلي ولن أرحل إلا بموافقة ادارة النادي
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20:24برج الخضراء: تشكيلة عسكرية تصد مسلحين اثنين وتحجز شاحنة خفيفة محملة بالذخيرة
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20:16النادي الافريقي: مارشان يعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين لدربي العاصمة
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20:07جلسة عمل حول وضعية الاطباء الداخليين والمقيمين
17 فيفري 2018
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19:52كريم الهلالي: آفاق تونس يستعد لخوض الإنتخابات البلدية في حدود 200 دائرة
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19:41سوسة: القبض على شخصين سرقا مدرسة ودنسا العلم الموجود فيها
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سفيان الأسودالنقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...المزيد >>
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حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 فيفري 2018
- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.
- الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
- البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.
حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
18 فيفري 2018 السّاعة 21:15
- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018
18 فيفري 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018المزيد >>
كاريكاتور اليوم
18 فيفري 2018 السّاعة 00:00
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قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي
17 فيفري 2018 السّاعة 23:56
اجريت قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي لكرة القدم اليوم السبت 17 فيفري 2018. واسفرت القرعة عن المواجهات...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 فيفري 2018
- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.
- الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
- البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.
حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
18 فيفري 2018 السّاعة 21:15
- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018
18 فيفري 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاحد 18 فيفري 2018المزيد >>
كاريكاتور اليوم
18 فيفري 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليومالمزيد >>
قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي
17 فيفري 2018 السّاعة 23:56
اجريت قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي لكرة القدم اليوم السبت 17 فيفري 2018. واسفرت القرعة عن المواجهات...المزيد >>
-
23:56قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنقليزي
17 فيفري 2018
-
23:46فيدرر يسقط سيبي ويبلغ نهائي روتردام للتنس
17 فيفري 2018
-
-
22:50الموت يغيب الفنان المصري محمد متولي
17 فيفري 2018
-
22:33سيدي بوزيد: العثور على جثة راعي بجبل مغيلة
17 فيفري 2018
-
22:13المغرب: مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين بتصادم قطار مع حافلة
17 فيفري 2018
-
21:48لالة- قفصة: ثالث حالة في ظرف شهرين.. فتاة الـ 26 ربيعا تنتحر حرقا
17 فيفري 2018
-
21:31تطاوين: غياب طب الاطفال بالمستشفى الجهوي يتسبب في وفاة رضيع
17 فيفري 2018
-
21:25جيش الاحتلال الاسرائيلي يشنّ غارات بعد إصابة جنود بلغم قرب غزة
17 فيفري 2018
-
21:17سفاح مدرسة فلوريدا نشر مقطعا دمويا له في 2016
17 فيفري 2018
-
20:58السعودية تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور
17 فيفري 2018
-
20:50كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الاولى من بطولة القسم الوطني "أ" مجموعة التتويج
17 فيفري 2018
-
20:39علي معلول: أنا مرتبط بعقد مع الأهلي ولن أرحل إلا بموافقة ادارة النادي
17 فيفري 2018
-
20:24برج الخضراء: تشكيلة عسكرية تصد مسلحين اثنين وتحجز شاحنة خفيفة محملة بالذخيرة
17 فيفري 2018
-
20:16النادي الافريقي: مارشان يعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين لدربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
20:07جلسة عمل حول وضعية الاطباء الداخليين والمقيمين
17 فيفري 2018
-
19:52كريم الهلالي: آفاق تونس يستعد لخوض الإنتخابات البلدية في حدود 200 دائرة
17 فيفري 2018
-
19:41سوسة: القبض على شخصين سرقا مدرسة ودنسا العلم الموجود فيها
17 فيفري 2018
-
19:26كرة اليد: النتائج والترتيب للجولة 14 من القسم الوطني "أ"
17 فيفري 2018
-
19:11اعدموا اكثر من 200 شخص: القبض على 7 قياديين من "داعش" الارهابي قرب الموصل
17 فيفري 2018
سفيان الأسودالنقابــــات... والفسفــــــــــاط
نقابات الفسفاط اجتمعت ودعت الحكومة والسلطة الى تطبيق القانون وحماية الحق في العمل... بعد أسابيع من تعطل انتاج الفسفاط في مناطق الحوض المنجمي والحديث عن خسائر بالمليارات يوميا...المزيد >>
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