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يوم الأحد 18 فيفري 2018
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الأولى
حالة الطقس ليوم الغد الأحد 18 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 فيفري 2018


- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.
- الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
- البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.

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- طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.
- الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
- البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.

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