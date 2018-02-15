أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس

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تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها اليوم السبت، على العُمانية فاطمة النبهاني، بمجموعتين لمجموعة، بالدور الأول، بعد ساعة، و57 دقيقة من اللعب.
ونجحت اللاعبة العمانية، المصنفة 520 على العالم، في الفوز بالمجموعة الأولى (7-6)، قبل أن تعود جابر، وتفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (6-0)، و(6-2)
وستواجه جابر، المصنفة 112 عالميًا في الدور الثاني، الأوكرانية ليزيا تسورينكو، المصنفة 40 عالميًا، والتي كانت قد أزاحت في الدور الأول الصينية ينج ينج دوان المصنفة 99 عالميًا بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعتين، و32 دقيقة من اللعب بواقع (5-7)، و(7-5) و(6-4).
يذكر أن أنس جابر، كانت قد تلقت بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة، التي تسجل حضور نجمات الكرة الصفراء في العالم.
تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها اليوم السبت، على العُمانية فاطمة النبهاني، بمجموعتين لمجموعة، بالدور الأول، بعد ساعة، و57 دقيقة من اللعب.
ونجحت اللاعبة العمانية، المصنفة 520 على العالم، في الفوز بالمجموعة الأولى (7-6)، قبل أن تعود جابر، وتفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (6-0)، و(6-2)
وستواجه جابر، المصنفة 112 عالميًا في الدور الثاني، الأوكرانية ليزيا تسورينكو، المصنفة 40 عالميًا، والتي كانت قد أزاحت في الدور الأول الصينية ينج ينج دوان المصنفة 99 عالميًا بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعتين، و32 دقيقة من اللعب بواقع (5-7)، و(7-5) و(6-4).
يذكر أن أنس جابر، كانت قد تلقت بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة، التي تسجل حضور نجمات الكرة الصفراء في العالم.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018