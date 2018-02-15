أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها اليوم السبت، على العُمانية فاطمة النبهاني، بمجموعتين لمجموعة، بالدور الأول، بعد ساعة، و57 دقيقة من اللعب.

ونجحت اللاعبة العمانية، المصنفة 520 على العالم، في الفوز بالمجموعة الأولى (7-6)، قبل أن تعود جابر، وتفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (6-0)، و(6-2)

وستواجه جابر، المصنفة 112 عالميًا في الدور الثاني، الأوكرانية ليزيا تسورينكو، المصنفة 40 عالميًا، والتي كانت قد أزاحت في الدور الأول الصينية ينج ينج دوان المصنفة 99 عالميًا بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعتين، و32 دقيقة من اللعب بواقع (5-7)، و(7-5) و(6-4).

يذكر أن أنس جابر، كانت قد تلقت بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة، التي تسجل حضور نجمات الكرة الصفراء في العالم.

المصدر: كووورة