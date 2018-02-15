رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: نفى مصدر طبي مسؤول، في تصريح لـ"الشروق اون لاين"، ما راج من اخبار حول رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة ونقلها الى صفاقس،

واوضح مصدرنا ان المرأة ولدت في ظروف طبيعية بالدائرة الصحية بذهيبة غير أن حالة مولودها تتطلب طب اطفال مما استوجب تحويلها على متن سيارة اسعاف تابعة للدائرة الصحية الى مستشفى بن قردان علما وان المستشفى الجهوي بتطاوين يفتقر الى هذا الاختصاص.

واكد مصدرنا ان المرأة ومولودها في صحة جيدة وليس هناك خطورة بخصوص حالتهما كما تم الترويج له.