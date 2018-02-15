سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة

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وتم حجزها وتأمينها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بسوسة إثر مداهمة مستودع بالجهة في حجز 50 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع وعدد 500 خرطوشة معسل مختلف الأنواع وعدد 220شمروخ كبير الحجم بالإضافة إلى عدد 140 لعبة ورق (رامي) حيث قدرت قيمة المحجوز بحوالي 40 الف دينار.