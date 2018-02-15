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يوم السبت 17 فيفري 2018
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الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية
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الأولى
الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية
17 فيفري 2018 | 14:21

 كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210 مقاسم لدى الصناعيين من اجمالي 500 مقسم مما يمثّل قرابة 42 بالمائة من المقاسم.

وبين الفرياني، في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب نعمان العش خلال جلسة عامة صباحية لمجلس نواب الشعب، يتعلق باخلالات طالت استغلال المقاسم الصناعية، انه تم اصدرا 433 طلب لاثارة اجراءات استرجاع هذه المقاسم.

وقال الفرياني ان الوكالة العقارية الصناعية لا تسلم الصناعيين هذه المقاسم الا بعد احترام كراس الشروط وان القوانين الجاري بها العمل تخول للجماعات ادخال تغييرات على المناطق الصناعية المنجزة وذلك اثر مراجعة مثال التهيئة للمدينة.

ولاحظ النائب نعمان العش ان الوزارة لاتحرك ساكنا امام بعض الخروقات التي تطال استغلال بعض المقاسم الصناعية مؤكدا انه يتعين على الدولة استعادة هذه المقاسم في اطار المحافظة على المال العام .

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الأولى
الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية
17 فيفري 2018 | 14:21

 كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210 مقاسم لدى الصناعيين من اجمالي 500 مقسم مما يمثّل قرابة 42 بالمائة من المقاسم.

وبين الفرياني، في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب نعمان العش خلال جلسة عامة صباحية لمجلس نواب الشعب، يتعلق باخلالات طالت استغلال المقاسم الصناعية، انه تم اصدرا 433 طلب لاثارة اجراءات استرجاع هذه المقاسم.

وقال الفرياني ان الوكالة العقارية الصناعية لا تسلم الصناعيين هذه المقاسم الا بعد احترام كراس الشروط وان القوانين الجاري بها العمل تخول للجماعات ادخال تغييرات على المناطق الصناعية المنجزة وذلك اثر مراجعة مثال التهيئة للمدينة.

ولاحظ النائب نعمان العش ان الوزارة لاتحرك ساكنا امام بعض الخروقات التي تطال استغلال بعض المقاسم الصناعية مؤكدا انه يتعين على الدولة استعادة هذه المقاسم في اطار المحافظة على المال العام .

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