الفرياني: وزارة الصناعة وضعت برنامجا لاستعادة 210 مقسم من الصناعيين موزعة على مختلف المناطق الصناعية

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كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210 مقاسم لدى الصناعيين من اجمالي 500 مقسم مما يمثّل قرابة 42 بالمائة من المقاسم.
وبين الفرياني، في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب نعمان العش خلال جلسة عامة صباحية لمجلس نواب الشعب، يتعلق باخلالات طالت استغلال المقاسم الصناعية، انه تم اصدرا 433 طلب لاثارة اجراءات استرجاع هذه المقاسم.
وقال الفرياني ان الوكالة العقارية الصناعية لا تسلم الصناعيين هذه المقاسم الا بعد احترام كراس الشروط وان القوانين الجاري بها العمل تخول للجماعات ادخال تغييرات على المناطق الصناعية المنجزة وذلك اثر مراجعة مثال التهيئة للمدينة.
ولاحظ النائب نعمان العش ان الوزارة لاتحرك ساكنا امام بعض الخروقات التي تطال استغلال بعض المقاسم الصناعية مؤكدا انه يتعين على الدولة استعادة هذه المقاسم في اطار المحافظة على المال العام .
كشف وزرير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الوزارة وضعت برنامجا لاسترجاع 210 مقاسم لدى الصناعيين من اجمالي 500 مقسم مما يمثّل قرابة 42 بالمائة من المقاسم.
وبين الفرياني، في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب نعمان العش خلال جلسة عامة صباحية لمجلس نواب الشعب، يتعلق باخلالات طالت استغلال المقاسم الصناعية، انه تم اصدرا 433 طلب لاثارة اجراءات استرجاع هذه المقاسم.
وقال الفرياني ان الوكالة العقارية الصناعية لا تسلم الصناعيين هذه المقاسم الا بعد احترام كراس الشروط وان القوانين الجاري بها العمل تخول للجماعات ادخال تغييرات على المناطق الصناعية المنجزة وذلك اثر مراجعة مثال التهيئة للمدينة.
ولاحظ النائب نعمان العش ان الوزارة لاتحرك ساكنا امام بعض الخروقات التي تطال استغلال بعض المقاسم الصناعية مؤكدا انه يتعين على الدولة استعادة هذه المقاسم في اطار المحافظة على المال العام .
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018