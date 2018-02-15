باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة

باجة- الشروق أون لاين- إيهاب النفزي: جد قبل قليل حادث اصطدام بين شاحنتين ثقيلتين وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية بين باجة وتونس العاصمة على بعد 8 كلم من مدخل مدينة باجة .

وقد خلف الحادث قتيل على عين المكان و جرحى إصابتهم متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بباجة بعد تدخل أعوان الحماية المدنية وحرس المرور بباجة.