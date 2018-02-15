بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3

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ذكرت انجي الدقي المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية في بنزرت أن الوضعية الحالية للسدود تتّسم عموما بضعف المواؤرد المائية خصوصا خلال الموسمين الفارطين والتي لم تتجاوز كمّياتها وفق المعدّل السنوي العادي نسبة 34 بالمائة خلال موسم 2014/2015 و نسبة 41 بالمائة موسم 2015/2016، بحسب ما ذكرته لوات.
وأضافت في تصريحها أن المخزون الجملي لكافة السدود في الجهة وإلى حدود يوم 15 فيفري الجاري يناهز 788 مليون مترا مكعّبا بفارق سلبي يبلغ 422 مليون م3عن معدّل السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة أيضا إلى تسجيل ضعف المخزون الحالي بسد سيدي سالم (132 مليون م3 من جملة 539 مليون م3) أي ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ25 بالمائة.
ذكرت انجي الدقي المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية في بنزرت أن الوضعية الحالية للسدود تتّسم عموما بضعف المواؤرد المائية خصوصا خلال الموسمين الفارطين والتي لم تتجاوز كمّياتها وفق المعدّل السنوي العادي نسبة 34 بالمائة خلال موسم 2014/2015 و نسبة 41 بالمائة موسم 2015/2016، بحسب ما ذكرته لوات.
وأضافت في تصريحها أن المخزون الجملي لكافة السدود في الجهة وإلى حدود يوم 15 فيفري الجاري يناهز 788 مليون مترا مكعّبا بفارق سلبي يبلغ 422 مليون م3عن معدّل السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة أيضا إلى تسجيل ضعف المخزون الحالي بسد سيدي سالم (132 مليون م3 من جملة 539 مليون م3) أي ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ25 بالمائة.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018