بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3

ذكرت انجي الدقي المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية في بنزرت أن الوضعية الحالية للسدود تتّسم عموما بضعف المواؤرد المائية خصوصا خلال الموسمين الفارطين والتي لم تتجاوز كمّياتها وفق المعدّل السنوي العادي نسبة 34 بالمائة خلال موسم 2014/2015 و نسبة 41 بالمائة موسم 2015/2016، بحسب ما ذكرته لوات.

وأضافت في تصريحها أن المخزون الجملي لكافة السدود في الجهة وإلى حدود يوم 15 فيفري الجاري يناهز 788 مليون مترا مكعّبا بفارق سلبي يبلغ 422 مليون م3عن معدّل السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة أيضا إلى تسجيل ضعف المخزون الحالي بسد سيدي سالم (132 مليون م3 من جملة 539 مليون م3) أي ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ25 بالمائة.