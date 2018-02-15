بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة

اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أحد موظفي معتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، ان تعمّد يوم 16 فيفري2018 تهشيم البلور الخارجي لمقرّ المعتمدية وعدد 02 سيارات راسيتين بالمأوى الخاصّ بالمعتمدية بواسطة الحجارة وخلع باب مكتب المعتمد والتحصّن بالفرار وذلك بتعلّة عدم تواجد المعتمد بمكتبه قصد مقابلته. بتمشيط المنطقة تمكنت وحدات الحرس الوطني من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز وحجزت لديه آلة حادة" سكين".

وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة عدد 04 قضايا عدلية الأولى موضوعها "حمل سلاح دون رخصة والاعتداء بالعنف" والثانية موضوعها "الإضرار بملك الغير العام" والثالثة موضوعها "الإضرار بملك الغير الخاصّ" والرابعة موضوعها "الاشتباه في استهلاك مادّة مخدّرة".