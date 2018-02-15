بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة

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اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أحد موظفي معتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، ان تعمّد يوم 16 فيفري2018 تهشيم البلور الخارجي لمقرّ المعتمدية وعدد 02 سيارات راسيتين بالمأوى الخاصّ بالمعتمدية بواسطة الحجارة وخلع باب مكتب المعتمد والتحصّن بالفرار وذلك بتعلّة عدم تواجد المعتمد بمكتبه قصد مقابلته. بتمشيط المنطقة تمكنت وحدات الحرس الوطني من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز وحجزت لديه آلة حادة" سكين".
وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة عدد 04 قضايا عدلية الأولى موضوعها "حمل سلاح دون رخصة والاعتداء بالعنف" والثانية موضوعها "الإضرار بملك الغير العام" والثالثة موضوعها "الإضرار بملك الغير الخاصّ" والرابعة موضوعها "الاشتباه في استهلاك مادّة مخدّرة".
اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أحد موظفي معتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، ان تعمّد يوم 16 فيفري2018 تهشيم البلور الخارجي لمقرّ المعتمدية وعدد 02 سيارات راسيتين بالمأوى الخاصّ بالمعتمدية بواسطة الحجارة وخلع باب مكتب المعتمد والتحصّن بالفرار وذلك بتعلّة عدم تواجد المعتمد بمكتبه قصد مقابلته. بتمشيط المنطقة تمكنت وحدات الحرس الوطني من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز وحجزت لديه آلة حادة" سكين".
وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة عدد 04 قضايا عدلية الأولى موضوعها "حمل سلاح دون رخصة والاعتداء بالعنف" والثانية موضوعها "الإضرار بملك الغير العام" والثالثة موضوعها "الإضرار بملك الغير الخاصّ" والرابعة موضوعها "الاشتباه في استهلاك مادّة مخدّرة".
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018