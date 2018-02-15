شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض على العنصر السادس المتحصن بالفرار.

تمكّن مركز الحرس الوطني بشربان ولاية المهدية يوم 16 فيفري 2018 من الإطاحة بعصابة تتكون من 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 27 و56 سنة وإدراج عنصر سادس بالتفتيش مختصة في سرقة الأبقار والمواشي وحجزت لديهم بقرة وعجل تولوا سرقتها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 فيفري الجاري وإرجاع المسروق إلى صاحبه، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.