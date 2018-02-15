شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي

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تمكّن مركز الحرس الوطني بشربان ولاية المهدية يوم 16 فيفري 2018 من الإطاحة بعصابة تتكون من 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 27 و56 سنة وإدراج عنصر سادس بالتفتيش مختصة في سرقة الأبقار والمواشي وحجزت لديهم بقرة وعجل تولوا سرقتها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 فيفري الجاري وإرجاع المسروق إلى صاحبه، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض على العنصر السادس المتحصن بالفرار.
تمكّن مركز الحرس الوطني بشربان ولاية المهدية يوم 16 فيفري 2018 من الإطاحة بعصابة تتكون من 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 27 و56 سنة وإدراج عنصر سادس بالتفتيش مختصة في سرقة الأبقار والمواشي وحجزت لديهم بقرة وعجل تولوا سرقتها خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 فيفري الجاري وإرجاع المسروق إلى صاحبه، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض على العنصر السادس المتحصن بالفرار.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018