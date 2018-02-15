نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود

-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم السبت 17 فيفري 2018 ، انه تمّ في ساعة متأخرة من مساء أمس إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهوارية وسيدي دواد بعد أن كان صيادو سمك « أبو سيف » قد أغلقوها منذ خمسة أيام للمطالبة بحقهم في منحة الراحة البيويوجلية .
وأشار الباي إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع المحتجين على أن » يتم يوم الثلاثاء القادم 20 فيفري الجاري عقد اجتماع بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثّلين عن البحارة المحتجّين يخصّص لبسط مشاغلهم والنظر في تلبية مطالبهم » .
كما قال إن التوصل إلى هذا الاتفاق تم بعد اجتماع ماروطوني جمع البحارة المحتجين والمندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والسلط المحلية والأمنية .
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم السبت 17 فيفري 2018 ، انه تمّ في ساعة متأخرة من مساء أمس إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهوارية وسيدي دواد بعد أن كان صيادو سمك « أبو سيف » قد أغلقوها منذ خمسة أيام للمطالبة بحقهم في منحة الراحة البيويوجلية .
وأشار الباي إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع المحتجين على أن » يتم يوم الثلاثاء القادم 20 فيفري الجاري عقد اجتماع بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثّلين عن البحارة المحتجّين يخصّص لبسط مشاغلهم والنظر في تلبية مطالبهم » .
كما قال إن التوصل إلى هذا الاتفاق تم بعد اجتماع ماروطوني جمع البحارة المحتجين والمندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والسلط المحلية والأمنية .
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018