نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود

أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم السبت 17 فيفري 2018 ، انه تمّ في ساعة متأخرة من مساء أمس إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهوارية وسيدي دواد بعد أن كان صيادو سمك « أبو سيف » قد أغلقوها منذ خمسة أيام للمطالبة بحقهم في منحة الراحة البيويوجلية .

وأشار الباي إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع المحتجين على أن » يتم يوم الثلاثاء القادم 20 فيفري الجاري عقد اجتماع بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثّلين عن البحارة المحتجّين يخصّص لبسط مشاغلهم والنظر في تلبية مطالبهم » .

كما قال إن التوصل إلى هذا الاتفاق تم بعد اجتماع ماروطوني جمع البحارة المحتجين والمندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والسلط المحلية والأمنية .