الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تدور اليوم السبت الدفعة الاولى من الجولة التاسعة عشر لإياب الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي سيكون برنامجها على النحو التالي: