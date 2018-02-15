الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)

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ويذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحوّل صباح امس الجمعة مرفوقا بـ 9 وزراء وكتاب دولة الى ولاية توزر في زيارة بيومين 16 و17 فيفري اين اعلن عن جملة من القرارات لفائدة الجهة.