جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني

ضبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 فيفري 2018 على الساعة 23.55 على بعد حوالي 02 اميال من سواحل سيدي مصرة معتمدية جبنيانة مركب بحري طوله 09 أمتار بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله، على متنه 48 مجتازا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة اصيلي ولايتي مدنين وصفاقس كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وتم انقاذهم ونقلهم على متن الخافرات الإدارية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس وكلهم في حالة صحية جيدة.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.