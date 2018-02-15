جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني

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ضبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 فيفري 2018 على الساعة 23.55 على بعد حوالي 02 اميال من سواحل سيدي مصرة معتمدية جبنيانة مركب بحري طوله 09 أمتار بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله، على متنه 48 مجتازا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة اصيلي ولايتي مدنين وصفاقس كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وتم انقاذهم ونقلهم على متن الخافرات الإدارية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس وكلهم في حالة صحية جيدة.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
ضبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 فيفري 2018 على الساعة 23.55 على بعد حوالي 02 اميال من سواحل سيدي مصرة معتمدية جبنيانة مركب بحري طوله 09 أمتار بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله، على متنه 48 مجتازا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة اصيلي ولايتي مدنين وصفاقس كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وتم انقاذهم ونقلهم على متن الخافرات الإدارية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس وكلهم في حالة صحية جيدة.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018