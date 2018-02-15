بنعروس: إيقاف تكفيري حرّض على طاقم التحكيم واستهداف الأمنيين أثناء مقابلات كرة القدم

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت ان تمكنت الوحدات الأمنية العاملة بإقليم الأمن الوطني ببن عروس تمكّنت يوم أمس من رصد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض والتخريب أثناء مقابلات كرة القدم واقتحام الملاعب وقتل طاقم التحكيم واستهداف الأمنيين. بتعميق التحريات تم التعرف على صاحب تلك الدعوات الّذي تبين أن عمره 20 سنة يتبنى الفكر التكفيري ، وبالتحرّي معه إعترف بأنه تولّى تنزيل تلك الدعوات. وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها " التحريض على العنف والإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالته على "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني" لمواصلة التحريّات معه.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت ان تمكنت الوحدات الأمنية العاملة بإقليم الأمن الوطني ببن عروس تمكّنت يوم أمس من رصد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض والتخريب أثناء مقابلات كرة القدم واقتحام الملاعب وقتل طاقم التحكيم واستهداف الأمنيين. بتعميق التحريات تم التعرف على صاحب تلك الدعوات الّذي تبين أن عمره 20 سنة يتبنى الفكر التكفيري ، وبالتحرّي معه إعترف بأنه تولّى تنزيل تلك الدعوات. وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها " التحريض على العنف والإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالته على "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني" لمواصلة التحريّات معه.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018