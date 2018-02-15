بنعروس: إيقاف تكفيري حرّض على طاقم التحكيم واستهداف الأمنيين أثناء مقابلات كرة القدم

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت ان تمكنت الوحدات الأمنية العاملة بإقليم الأمن الوطني ببن عروس تمكّنت يوم أمس من رصد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض والتخريب أثناء مقابلات كرة القدم واقتحام الملاعب وقتل طاقم التحكيم واستهداف الأمنيين. بتعميق التحريات تم التعرف على صاحب تلك الدعوات الّذي تبين أن عمره 20 سنة يتبنى الفكر التكفيري ، وبالتحرّي معه إعترف بأنه تولّى تنزيل تلك الدعوات. وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها " التحريض على العنف والإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإحالته على "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني" لمواصلة التحريّات معه.