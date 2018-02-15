وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية

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كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا مضيقا للنظر في خطة استراتيجية لانقاذ المؤسسات العمومية ومن بينها شركة أم الاكليل (تاجروين) التي قدمت لها الحكومة تمويلات وقروض لمجابهة مشاكلها المالية خلال الفترة الاخيرة .
ولفت الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، استعرض خلالها النائب مراد الحمايدي المشاكل التي ترزح تحتها شركة ام الاكليل لصناعة الاسمنت والتي اعتبرها مشاكل تتصل بالحوكمة » والولاء الحزبي »، الى وجود خطة للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية بتمويلات تناهز 300 مليون يورو اقترضتها تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين الفرياني ان الحكومة مكنت الشركة من 13 مليون دينار لمجابهة مشكل السيولة الى جانب منحها ضمان الدولة للحصول على قروض لشراء مواد اولية مستوردة فيما يتم حاليا على مستوى وزارة المالية اعادة جدولة ديون الشركة لدى عدة بنوك واستخلاص ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ولفت الحمايدي الى ان رفض متساكني جهة ام الاكليل لنتائج المناظرة الاخيرة سببه « المحسوبية واستمرار احد المتقاعدين من الشركة في الاشراف على هذه المناظرة ».
وبين الفرياني أن المشاكل التي تعاني منها ام الاكليل (احدثت خلال سبعينيات القرن الماضي لامداد الجزائر بالاسمنت)، تعود الى تراجع عائداتها من السوق الجزائرية وموقعها في السوق المحلية وتضاعف عدد العاملين فيها ليصبح قرابة 600 عون بكلفة تناهز 15,3 مليون دينار.
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا مضيقا للنظر في خطة استراتيجية لانقاذ المؤسسات العمومية ومن بينها شركة أم الاكليل (تاجروين) التي قدمت لها الحكومة تمويلات وقروض لمجابهة مشاكلها المالية خلال الفترة الاخيرة .
ولفت الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، استعرض خلالها النائب مراد الحمايدي المشاكل التي ترزح تحتها شركة ام الاكليل لصناعة الاسمنت والتي اعتبرها مشاكل تتصل بالحوكمة » والولاء الحزبي »، الى وجود خطة للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية بتمويلات تناهز 300 مليون يورو اقترضتها تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين الفرياني ان الحكومة مكنت الشركة من 13 مليون دينار لمجابهة مشكل السيولة الى جانب منحها ضمان الدولة للحصول على قروض لشراء مواد اولية مستوردة فيما يتم حاليا على مستوى وزارة المالية اعادة جدولة ديون الشركة لدى عدة بنوك واستخلاص ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ولفت الحمايدي الى ان رفض متساكني جهة ام الاكليل لنتائج المناظرة الاخيرة سببه « المحسوبية واستمرار احد المتقاعدين من الشركة في الاشراف على هذه المناظرة ».
وبين الفرياني أن المشاكل التي تعاني منها ام الاكليل (احدثت خلال سبعينيات القرن الماضي لامداد الجزائر بالاسمنت)، تعود الى تراجع عائداتها من السوق الجزائرية وموقعها في السوق المحلية وتضاعف عدد العاملين فيها ليصبح قرابة 600 عون بكلفة تناهز 15,3 مليون دينار.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018