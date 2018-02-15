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يوم السبت 17 فيفري 2018
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وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
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وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018 | 12:28

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا مضيقا للنظر في خطة استراتيجية لانقاذ المؤسسات العمومية ومن بينها شركة أم الاكليل (تاجروين) التي قدمت لها الحكومة تمويلات وقروض لمجابهة مشاكلها المالية خلال الفترة الاخيرة .

ولفت الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، استعرض خلالها النائب مراد الحمايدي المشاكل التي ترزح تحتها شركة ام الاكليل لصناعة الاسمنت والتي اعتبرها مشاكل تتصل بالحوكمة  » والولاء الحزبي »، الى وجود خطة للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية بتمويلات تناهز 300 مليون يورو اقترضتها تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبين الفرياني ان الحكومة مكنت الشركة من 13 مليون دينار لمجابهة مشكل السيولة الى جانب منحها ضمان الدولة للحصول على قروض لشراء مواد اولية مستوردة فيما يتم حاليا على مستوى وزارة المالية اعادة جدولة ديون الشركة لدى عدة بنوك واستخلاص ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ولفت الحمايدي الى ان رفض متساكني جهة ام الاكليل لنتائج المناظرة الاخيرة سببه « المحسوبية واستمرار احد المتقاعدين من الشركة في الاشراف على هذه المناظرة ».

وبين الفرياني أن المشاكل التي تعاني منها ام الاكليل (احدثت خلال سبعينيات القرن الماضي لامداد الجزائر بالاسمنت)، تعود الى تراجع عائداتها من السوق الجزائرية وموقعها في السوق المحلية وتضاعف عدد العاملين فيها ليصبح قرابة 600 عون بكلفة تناهز 15,3 مليون دينار.

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الأولى
وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018 | 12:28

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، السبت، ان الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا مضيقا للنظر في خطة استراتيجية لانقاذ المؤسسات العمومية ومن بينها شركة أم الاكليل (تاجروين) التي قدمت لها الحكومة تمويلات وقروض لمجابهة مشاكلها المالية خلال الفترة الاخيرة .

ولفت الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، استعرض خلالها النائب مراد الحمايدي المشاكل التي ترزح تحتها شركة ام الاكليل لصناعة الاسمنت والتي اعتبرها مشاكل تتصل بالحوكمة  » والولاء الحزبي »، الى وجود خطة للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية بتمويلات تناهز 300 مليون يورو اقترضتها تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبين الفرياني ان الحكومة مكنت الشركة من 13 مليون دينار لمجابهة مشكل السيولة الى جانب منحها ضمان الدولة للحصول على قروض لشراء مواد اولية مستوردة فيما يتم حاليا على مستوى وزارة المالية اعادة جدولة ديون الشركة لدى عدة بنوك واستخلاص ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ولفت الحمايدي الى ان رفض متساكني جهة ام الاكليل لنتائج المناظرة الاخيرة سببه « المحسوبية واستمرار احد المتقاعدين من الشركة في الاشراف على هذه المناظرة ».

وبين الفرياني أن المشاكل التي تعاني منها ام الاكليل (احدثت خلال سبعينيات القرن الماضي لامداد الجزائر بالاسمنت)، تعود الى تراجع عائداتها من السوق الجزائرية وموقعها في السوق المحلية وتضاعف عدد العاملين فيها ليصبح قرابة 600 عون بكلفة تناهز 15,3 مليون دينار.

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