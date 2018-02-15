بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة

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بمناسبة مقابلة الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 18فيفري 2018 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي النادي الافريقي و الترجي الرياضي التونسي، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 وغلقها على الساعة 13.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النادي الافريقي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب او عبر الطريق الوطنية رقم 1 .
رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.
خامسا: يُمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنية.
سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وخاصة تعمد النقل العشوائي للأشخاص على وسائل غير معدة للغرض. علما أنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
بمناسبة مقابلة الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 18فيفري 2018 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي النادي الافريقي و الترجي الرياضي التونسي، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 وغلقها على الساعة 13.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النادي الافريقي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب او عبر الطريق الوطنية رقم 1 .
رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.
خامسا: يُمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنية.
سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وخاصة تعمد النقل العشوائي للأشخاص على وسائل غير معدة للغرض. علما أنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018