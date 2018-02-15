بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة

بمناسبة مقابلة الجولة السادسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 18فيفري 2018 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي النادي الافريقي و الترجي الرياضي التونسي، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 وغلقها على الساعة 13.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النادي الافريقي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب او عبر الطريق الوطنية رقم 1 .

رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.

خامسا: يُمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنية.

سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وخاصة تعمد النقل العشوائي للأشخاص على وسائل غير معدة للغرض. علما أنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.