المحمدية: ايقاف تكفيري على علاقة بالعناصر التكفيرية التي شاركت في قتل الشهيد "محمد علي الشرعبي"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

راقبت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 13.00 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحمدية سيارة اجرة "لواج" على متنها عنصر تكفيري عمره 20 سنة، قاطن معتمدية الفحص من ولاية زغوان، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

المعني وقع في خلاف مع سائق سيارة الأجرة بعد رفضه الاستماع الى جهاز الراديو ومطالبته بغلقه، وبالتحري معه اعترف بتبنيه الفكر التكفيري وانه يعتبر الاستماع الى الأغاني ومشاهدة القنوات التلفزية من المحرمات.

كما اعترف انه على علاقة بالعناصر التكفيرية التي شاركت في قتل عون الامن الشهيد "محمد علي الشرعبي" بمدينة الفحص.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.