المحمدية: ايقاف تكفيري على علاقة بالعناصر التكفيرية التي شاركت في قتل الشهيد "محمد علي الشرعبي"

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راقبت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 13.00 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحمدية سيارة اجرة "لواج" على متنها عنصر تكفيري عمره 20 سنة، قاطن معتمدية الفحص من ولاية زغوان، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
المعني وقع في خلاف مع سائق سيارة الأجرة بعد رفضه الاستماع الى جهاز الراديو ومطالبته بغلقه، وبالتحري معه اعترف بتبنيه الفكر التكفيري وانه يعتبر الاستماع الى الأغاني ومشاهدة القنوات التلفزية من المحرمات.
كما اعترف انه على علاقة بالعناصر التكفيرية التي شاركت في قتل عون الامن الشهيد "محمد علي الشرعبي" بمدينة الفحص.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
راقبت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 13.00 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحمدية سيارة اجرة "لواج" على متنها عنصر تكفيري عمره 20 سنة، قاطن معتمدية الفحص من ولاية زغوان، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
المعني وقع في خلاف مع سائق سيارة الأجرة بعد رفضه الاستماع الى جهاز الراديو ومطالبته بغلقه، وبالتحري معه اعترف بتبنيه الفكر التكفيري وانه يعتبر الاستماع الى الأغاني ومشاهدة القنوات التلفزية من المحرمات.
كما اعترف انه على علاقة بالعناصر التكفيرية التي شاركت في قتل عون الامن الشهيد "محمد علي الشرعبي" بمدينة الفحص.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018