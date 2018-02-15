تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي

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14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
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14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
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14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
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14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
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13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
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13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
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13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
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12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
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12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
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12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
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12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
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12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
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12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018
أكدت تونس عزمها على مواصلة العمل مع سائر الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من أجل تعزيز هذا الصرح الاتحادي وتطوير منظومة عمله وتنشيط كافة مؤسساته، بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي قام من أجلها.
وشددت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة إحياء تونس وسائر البلدان المغاربية الشقيقة اليوم السبت، الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي في مراكش، على أن المحافظة على هذا الكيان الحضاري تظلّ مسؤولية جماعية تستوجب مساهمة مختلف الأطراف المغاربية الرسمية ومكونات المجتمع المدني، تكريسا لمبادئ التضامن والشراكة، وتفاعلا مع رهانات المرحلة التاريخية الحالية وما تفرضه من تحديات جسيمة.
كما جاء في البيان ان تونس التي آمنت دوما بحتمية العمل المغاربي المشترك، تجدد ، تمسكها باتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبا حضاريا لكافة بلدان المغرب العربي والشعوب المغاربية، وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه لكسب مختلف الرهانات التنموية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
وتعد هذه الذكرى بحسب ذات البيان، مناسبة هامة لاستحضار النضالات التاريخية التي قادها رواد الحركة الوطنية والإصلاحية بالمنطقة المغاربية منذ بدايات القرن الماضي، والمعارك التي خاضوها من أجل التحرر ونيل الاستقلال الوطني، وتجسيد حلم شعوب الدول المغاربية في الوحدة والتكامل و الشراكة.
وقد ظهرت بوادر مسار العمل المغاربي خاصة بعد حصول دول المغرب العربي على استقلالها، حيث اعتبر مؤتمر طنجة لعام 1958 (المغرب)، أهم محطة من محطات البناء المغاربي، قبل أن تتوطد معالمها في قمة زرالدة التاريخية سنة 1988، وترسخت مبادؤها كمشروع اندماجي جهوي بمراكش يوم 17 فيفري 1989.
وقد شهدت قمة مراكش ثلاثة أحداث تمثلت في الإعلان عن قيام الاتحاد، والتوقيع على معاهدة إنشائه إلى جانب الإعلان عن البيان بالمصادقة على برنامج عمله، ويعتبر هذا البيان العمود الفقري لسائر العمل الاتحادي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ترمي كلها إلى الإسراع في تحقيق هذا الاتحاد وجعله قطب تنمية وأمن واستقرار.
أكدت تونس عزمها على مواصلة العمل مع سائر الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من أجل تعزيز هذا الصرح الاتحادي وتطوير منظومة عمله وتنشيط كافة مؤسساته، بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي قام من أجلها.
وشددت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة إحياء تونس وسائر البلدان المغاربية الشقيقة اليوم السبت، الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي في مراكش، على أن المحافظة على هذا الكيان الحضاري تظلّ مسؤولية جماعية تستوجب مساهمة مختلف الأطراف المغاربية الرسمية ومكونات المجتمع المدني، تكريسا لمبادئ التضامن والشراكة، وتفاعلا مع رهانات المرحلة التاريخية الحالية وما تفرضه من تحديات جسيمة.
كما جاء في البيان ان تونس التي آمنت دوما بحتمية العمل المغاربي المشترك، تجدد ، تمسكها باتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبا حضاريا لكافة بلدان المغرب العربي والشعوب المغاربية، وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه لكسب مختلف الرهانات التنموية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
وتعد هذه الذكرى بحسب ذات البيان، مناسبة هامة لاستحضار النضالات التاريخية التي قادها رواد الحركة الوطنية والإصلاحية بالمنطقة المغاربية منذ بدايات القرن الماضي، والمعارك التي خاضوها من أجل التحرر ونيل الاستقلال الوطني، وتجسيد حلم شعوب الدول المغاربية في الوحدة والتكامل و الشراكة.
وقد ظهرت بوادر مسار العمل المغاربي خاصة بعد حصول دول المغرب العربي على استقلالها، حيث اعتبر مؤتمر طنجة لعام 1958 (المغرب)، أهم محطة من محطات البناء المغاربي، قبل أن تتوطد معالمها في قمة زرالدة التاريخية سنة 1988، وترسخت مبادؤها كمشروع اندماجي جهوي بمراكش يوم 17 فيفري 1989.
وقد شهدت قمة مراكش ثلاثة أحداث تمثلت في الإعلان عن قيام الاتحاد، والتوقيع على معاهدة إنشائه إلى جانب الإعلان عن البيان بالمصادقة على برنامج عمله، ويعتبر هذا البيان العمود الفقري لسائر العمل الاتحادي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي ترمي كلها إلى الإسراع في تحقيق هذا الاتحاد وجعله قطب تنمية وأمن واستقرار.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018