بنزرت: نوّاب من التأسيسي يترشّحون لـ"البلدية" و21 قائمة انتخابية الى الآن

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مكتب الشروق – بنزرت – ايمان عبد الستار: علمت الشروق أون لاين ان بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي قدّموا ترشحاتهم للانتخابات البلدية ضمن القائمات المتنافسة بدوائر بنزرت البلدية.

وأكد كل من المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات شيراز عياد ورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات مراد بن سلامة بولاية بنزرت لـ"الشروق اون لاين" ان مجموع الترشحات بلغ الى حدود اليوم الثالث من تقديم الترشحات 21 ترشحا موزّعة ما بين 5 قائمات مستقلة و 16 قائمة حزبية .

وفي ما يتعلق بعملية التحيين للقائمات المترشحة للسباق الانتخابي البلدي فإنها بلغت مجموع 7 تحيينات