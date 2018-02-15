القصرين: تفكيك خليّة استقطاب تتكون من 4 عناصر تكفيريّة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بكامل الخلية ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانتماء الى تنظيم إرهابي".

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين تمكنت يوم 16 فيفري 2018 من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من عدد 04 عناصر أعمارهم تتراوح بين 27 و61 سنة تتولى استقطاب الشبان لتبني الفكر التكفيري وتحريضهم على الإرهاب.