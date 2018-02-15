سوسة: إيقاف منحرف محل 11 منشور تفتيش بينها القتل العمد

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14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
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14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
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14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
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13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
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13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
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12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
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12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
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12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
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12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
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12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
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12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
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12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018
سوسة- الشروق اون لاين- مركم السعيدي: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة امس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب عمره تقريبا 28عاما اصيل سيدي بوعلي ومفتش عنه لدى مختلف الوحدات الأمنية وصادرة في حقه 11منشور تفتيش من بينها القتل العمد حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
سوسة- الشروق اون لاين- مركم السعيدي: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة امس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب عمره تقريبا 28عاما اصيل سيدي بوعلي ومفتش عنه لدى مختلف الوحدات الأمنية وصادرة في حقه 11منشور تفتيش من بينها القتل العمد حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018