سوسة: إيقاف منحرف محل 11 منشور تفتيش بينها القتل العمد

سوسة- الشروق اون لاين- مركم السعيدي: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة امس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب عمره تقريبا 28عاما اصيل سيدي بوعلي ومفتش عنه لدى مختلف الوحدات الأمنية وصادرة في حقه 11منشور تفتيش من بينها القتل العمد حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.