تفاصيل مشروع "مترو صفاقس"

-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018
أعلنت وزارة النقل، السبت، ان شركة المترو الخفيف بصفاقس ستوقع يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 عقدا مع مكتب الدراسات التونسي الفرنسي سياسترا ستادي بقيمة 8,4 مليون دينار دون اداءات للانتهاء من انجاز دراسات تنفيد الجزء الاول من الخط ت 1 بحلول اواخر 2019 على ان يدخل الخط حيز الاستغلال خلال سنة 2022 واوضحت الوزارة ان سياسترا ستادي، الذي فاز بطلب العروض الذي طرحته الشركة في وقت سابق سيقوم بتنفيذ الدراسات التي سيمتد إنجازها على 18 شهرا موزعة على الدراسات التمهيديّة ( 7 أشهر الاولي ) تعقبها مرحلة الدراسات التفصيليّة (9 اشهر) في حين يخصص الشهرين الأخيرين من المدة لإعداد ملفات طلبات العروض للأشغال والتجهيزات والمعدّات التي يتطلبها المشروع .
ويمتد الجزء الاوّل من الخط ت 1 للمترو الخفيف بصفاقس على طول 13,5 كلم (بين المطار ومنطقة الشييحيّة مرورا بطريق تنيور وشارع الشهداء ومنطقة سكرة وحي الحبيب ) ويتضمن الخط احداث محطّة متعددة الوسائط في محيط محطّة الأرتال الحاليّة إضافة إلى جانب ربط وسط المدينة بمنطقة تبرورة، علما وأن الجزء الثاني من هذا الخط الأوّل يمتد إلى حي الأنس.
وتشكل الدراسات التمهيديّة التفصيليّة مرحلة مهمّة في مسار تقدّم إنجاز المشروع إذ ستحسم الفرضيّات الأنجع لإدماج هذا الخط وسط المدينة من خلال تحديد المسار النهائي وضبط المحطّة النهائيّة الشماليّة للخط ت 1 وإقتراح الحلول الفنيّة واللـوجستيّة الكفيلة بالتوظيف الأنجع للخط في مستوى المركّب الجامعي بغرب المدينة .
أعلنت وزارة النقل، السبت، ان شركة المترو الخفيف بصفاقس ستوقع يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 عقدا مع مكتب الدراسات التونسي الفرنسي سياسترا ستادي بقيمة 8,4 مليون دينار دون اداءات للانتهاء من انجاز دراسات تنفيد الجزء الاول من الخط ت 1 بحلول اواخر 2019 على ان يدخل الخط حيز الاستغلال خلال سنة 2022 واوضحت الوزارة ان سياسترا ستادي، الذي فاز بطلب العروض الذي طرحته الشركة في وقت سابق سيقوم بتنفيذ الدراسات التي سيمتد إنجازها على 18 شهرا موزعة على الدراسات التمهيديّة ( 7 أشهر الاولي ) تعقبها مرحلة الدراسات التفصيليّة (9 اشهر) في حين يخصص الشهرين الأخيرين من المدة لإعداد ملفات طلبات العروض للأشغال والتجهيزات والمعدّات التي يتطلبها المشروع .
ويمتد الجزء الاوّل من الخط ت 1 للمترو الخفيف بصفاقس على طول 13,5 كلم (بين المطار ومنطقة الشييحيّة مرورا بطريق تنيور وشارع الشهداء ومنطقة سكرة وحي الحبيب ) ويتضمن الخط احداث محطّة متعددة الوسائط في محيط محطّة الأرتال الحاليّة إضافة إلى جانب ربط وسط المدينة بمنطقة تبرورة، علما وأن الجزء الثاني من هذا الخط الأوّل يمتد إلى حي الأنس.
وتشكل الدراسات التمهيديّة التفصيليّة مرحلة مهمّة في مسار تقدّم إنجاز المشروع إذ ستحسم الفرضيّات الأنجع لإدماج هذا الخط وسط المدينة من خلال تحديد المسار النهائي وضبط المحطّة النهائيّة الشماليّة للخط ت 1 وإقتراح الحلول الفنيّة واللـوجستيّة الكفيلة بالتوظيف الأنجع للخط في مستوى المركّب الجامعي بغرب المدينة .
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018