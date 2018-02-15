تفاصيل مشروع "مترو صفاقس"

أعلنت وزارة النقل، السبت، ان شركة المترو الخفيف بصفاقس ستوقع يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 عقدا مع مكتب الدراسات التونسي الفرنسي سياسترا ستادي بقيمة 8,4 مليون دينار دون اداءات للانتهاء من انجاز دراسات تنفيد الجزء الاول من الخط ت 1 بحلول اواخر 2019 على ان يدخل الخط حيز الاستغلال خلال سنة 2022 واوضحت الوزارة ان سياسترا ستادي، الذي فاز بطلب العروض الذي طرحته الشركة في وقت سابق سيقوم بتنفيذ الدراسات التي سيمتد إنجازها على 18 شهرا موزعة على الدراسات التمهيديّة ( 7 أشهر الاولي ) تعقبها مرحلة الدراسات التفصيليّة (9 اشهر) في حين يخصص الشهرين الأخيرين من المدة لإعداد ملفات طلبات العروض للأشغال والتجهيزات والمعدّات التي يتطلبها المشروع .

ويمتد الجزء الاوّل من الخط ت 1 للمترو الخفيف بصفاقس على طول 13,5 كلم (بين المطار ومنطقة الشييحيّة مرورا بطريق تنيور وشارع الشهداء ومنطقة سكرة وحي الحبيب ) ويتضمن الخط احداث محطّة متعددة الوسائط في محيط محطّة الأرتال الحاليّة إضافة إلى جانب ربط وسط المدينة بمنطقة تبرورة، علما وأن الجزء الثاني من هذا الخط الأوّل يمتد إلى حي الأنس.

وتشكل الدراسات التمهيديّة التفصيليّة مرحلة مهمّة في مسار تقدّم إنجاز المشروع إذ ستحسم الفرضيّات الأنجع لإدماج هذا الخط وسط المدينة من خلال تحديد المسار النهائي وضبط المحطّة النهائيّة الشماليّة للخط ت 1 وإقتراح الحلول الفنيّة واللـوجستيّة الكفيلة بالتوظيف الأنجع للخط في مستوى المركّب الجامعي بغرب المدينة .

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