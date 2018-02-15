صفاقس: ضبط 5 اشخاص يعتزمون الإبحار خلسة باتجاه ايطاليا

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ضبطت يوم 16 فيفري 2018 على الساعة 14.00 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس بالمحطة البحرية بالمكان 05 اشخاص اصيلي الجهة كانوا يعتزمون التحول الى جزيرة قرقنة على متن باخرة "اللود". بحسب بلاغ لوزارة الداخلية

بالتحري معهم اعترفوا انهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية ابحار خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.