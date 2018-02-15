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يوم السبت 17 فيفري 2018
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بالفيديو.. تشيلسي يسحق هال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إنقلترا
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بالفيديو.. تشيلسي يسحق هال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إنقلترا
17 فيفري 2018 | 09:40

سجل تشيلسي وصيف بطل النسخة الماضية أربعة أهداف في الشوط الأول خلال فوزه 4-صفر على هال سيتي المنتمي للدرجة الثانية في ستامفورد بريدج ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم يوم امس الجمعة.

أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل هدف أمام هال سيتي في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم في لندن يوم الجمعة. 

وهز ويليان الشباك مرتين وسجل أوليفييه جيرو هدفه الأول مع تشيلسي بعد انضمامه من أرسنال كما أضاف بيدرو هدفا لفريق المدرب أنطونيو كونتي.

وواجه ليستر سيتي فريقا من الدرجة الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.

وأحرز جيمي فاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات.

واحتاج ويليان إلى دقيقتين فقط ليضع تشيلسي في المقدمة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.

ومرر سيسك فابريجاس كرة إلى بيدرو المنفرد بالحارس ليضاعف التقدم في الدقيقة 27 وبعدها سدد ويليان كرة منخفضة نحو الشباك رفعت النتيجة إلى 3-صفر.

 وتابع جيرو مهاجم منتخب فرنسا بلمسة جميلة تمريرة إيمرسون ليختتم الرباعية.

ووجه تشيلسي تركيزه نحو مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لذا لعب بهدوء في الشوط الثاني.

وقال كونتي الذي أراح إيدن هازارد يوم الجمعة ”هذا رائع والشيء الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل والآن يجب أن نستعد لمواجهة برشلونة“.

وأضاف ”نأمل دائما أن نهيمن على المباريات هكذا. بدايتنا كانت رائعة ولعبنا بتركيز شديد وسجلنا أهدافا وأظهرنا الرغبة في بلوغ الدور المقبل وأنا سعيد حقا بأداء اللاعبين“.

وبعد لقاء برشلونة سيلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي في الدوري الممتاز وقال كونتي إن فريقه استعاد الثقة بعد فترة صعبة.

وتابع المدرب الايطالي ”الآن نملك الثقة مجددا لكن في الأسبوعين المقبلين سنخوض مباريات كبيرة ويجب أن نتحلى بالقوة ونحن مستعدون“.

 

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الأولى
بالفيديو.. تشيلسي يسحق هال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إنقلترا
17 فيفري 2018 | 09:40

سجل تشيلسي وصيف بطل النسخة الماضية أربعة أهداف في الشوط الأول خلال فوزه 4-صفر على هال سيتي المنتمي للدرجة الثانية في ستامفورد بريدج ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم يوم امس الجمعة.

أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل هدف أمام هال سيتي في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم في لندن يوم الجمعة. 

وهز ويليان الشباك مرتين وسجل أوليفييه جيرو هدفه الأول مع تشيلسي بعد انضمامه من أرسنال كما أضاف بيدرو هدفا لفريق المدرب أنطونيو كونتي.

وواجه ليستر سيتي فريقا من الدرجة الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.

وأحرز جيمي فاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات.

واحتاج ويليان إلى دقيقتين فقط ليضع تشيلسي في المقدمة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.

ومرر سيسك فابريجاس كرة إلى بيدرو المنفرد بالحارس ليضاعف التقدم في الدقيقة 27 وبعدها سدد ويليان كرة منخفضة نحو الشباك رفعت النتيجة إلى 3-صفر.

 وتابع جيرو مهاجم منتخب فرنسا بلمسة جميلة تمريرة إيمرسون ليختتم الرباعية.

ووجه تشيلسي تركيزه نحو مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لذا لعب بهدوء في الشوط الثاني.

وقال كونتي الذي أراح إيدن هازارد يوم الجمعة ”هذا رائع والشيء الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل والآن يجب أن نستعد لمواجهة برشلونة“.

وأضاف ”نأمل دائما أن نهيمن على المباريات هكذا. بدايتنا كانت رائعة ولعبنا بتركيز شديد وسجلنا أهدافا وأظهرنا الرغبة في بلوغ الدور المقبل وأنا سعيد حقا بأداء اللاعبين“.

وبعد لقاء برشلونة سيلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي في الدوري الممتاز وقال كونتي إن فريقه استعاد الثقة بعد فترة صعبة.

وتابع المدرب الايطالي ”الآن نملك الثقة مجددا لكن في الأسبوعين المقبلين سنخوض مباريات كبيرة ويجب أن نتحلى بالقوة ونحن مستعدون“.

 

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