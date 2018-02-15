بالفيديو.. تشيلسي يسحق هال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إنقلترا

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سجل تشيلسي وصيف بطل النسخة الماضية أربعة أهداف في الشوط الأول خلال فوزه 4-صفر على هال سيتي المنتمي للدرجة الثانية في ستامفورد بريدج ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم يوم امس الجمعة.
أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل هدف أمام هال سيتي في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم في لندن يوم الجمعة.
وهز ويليان الشباك مرتين وسجل أوليفييه جيرو هدفه الأول مع تشيلسي بعد انضمامه من أرسنال كما أضاف بيدرو هدفا لفريق المدرب أنطونيو كونتي.
وواجه ليستر سيتي فريقا من الدرجة الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.
وأحرز جيمي فاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات.
واحتاج ويليان إلى دقيقتين فقط ليضع تشيلسي في المقدمة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.
ومرر سيسك فابريجاس كرة إلى بيدرو المنفرد بالحارس ليضاعف التقدم في الدقيقة 27 وبعدها سدد ويليان كرة منخفضة نحو الشباك رفعت النتيجة إلى 3-صفر.
وتابع جيرو مهاجم منتخب فرنسا بلمسة جميلة تمريرة إيمرسون ليختتم الرباعية.
ووجه تشيلسي تركيزه نحو مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لذا لعب بهدوء في الشوط الثاني.
وقال كونتي الذي أراح إيدن هازارد يوم الجمعة ”هذا رائع والشيء الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل والآن يجب أن نستعد لمواجهة برشلونة“.
وأضاف ”نأمل دائما أن نهيمن على المباريات هكذا. بدايتنا كانت رائعة ولعبنا بتركيز شديد وسجلنا أهدافا وأظهرنا الرغبة في بلوغ الدور المقبل وأنا سعيد حقا بأداء اللاعبين“.
وبعد لقاء برشلونة سيلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي في الدوري الممتاز وقال كونتي إن فريقه استعاد الثقة بعد فترة صعبة.
وتابع المدرب الايطالي ”الآن نملك الثقة مجددا لكن في الأسبوعين المقبلين سنخوض مباريات كبيرة ويجب أن نتحلى بالقوة ونحن مستعدون“.
سجل تشيلسي وصيف بطل النسخة الماضية أربعة أهداف في الشوط الأول خلال فوزه 4-صفر على هال سيتي المنتمي للدرجة الثانية في ستامفورد بريدج ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم يوم امس الجمعة.
أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي يحتفل بتسجيل هدف أمام هال سيتي في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم في لندن يوم الجمعة.
وهز ويليان الشباك مرتين وسجل أوليفييه جيرو هدفه الأول مع تشيلسي بعد انضمامه من أرسنال كما أضاف بيدرو هدفا لفريق المدرب أنطونيو كونتي.
وواجه ليستر سيتي فريقا من الدرجة الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.
وأحرز جيمي فاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات.
واحتاج ويليان إلى دقيقتين فقط ليضع تشيلسي في المقدمة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.
ومرر سيسك فابريجاس كرة إلى بيدرو المنفرد بالحارس ليضاعف التقدم في الدقيقة 27 وبعدها سدد ويليان كرة منخفضة نحو الشباك رفعت النتيجة إلى 3-صفر.
وتابع جيرو مهاجم منتخب فرنسا بلمسة جميلة تمريرة إيمرسون ليختتم الرباعية.
ووجه تشيلسي تركيزه نحو مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لذا لعب بهدوء في الشوط الثاني.
وقال كونتي الذي أراح إيدن هازارد يوم الجمعة ”هذا رائع والشيء الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل والآن يجب أن نستعد لمواجهة برشلونة“.
وأضاف ”نأمل دائما أن نهيمن على المباريات هكذا. بدايتنا كانت رائعة ولعبنا بتركيز شديد وسجلنا أهدافا وأظهرنا الرغبة في بلوغ الدور المقبل وأنا سعيد حقا بأداء اللاعبين“.
وبعد لقاء برشلونة سيلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي في الدوري الممتاز وقال كونتي إن فريقه استعاد الثقة بعد فترة صعبة.
وتابع المدرب الايطالي ”الآن نملك الثقة مجددا لكن في الأسبوعين المقبلين سنخوض مباريات كبيرة ويجب أن نتحلى بالقوة ونحن مستعدون“.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018