تونس تحتل المرتبة 13 عربياً في احتياطي الذهب

نشر مجلس الذهب العالمي مطلع شهر فيفري الجاري تقريرا شمل 98 دولة كشف فيه عن حصص هذه الدول من إجمالي احتياطات الذهب في العالم.

وورد في التقرير أن احتياطات الذهب العالمية، حسب صندوق النقد الدولي، قد بلغت مطلع الشهر الجاري 33,790.8 طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطي قدره 8,133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3,373.6 طن، وإيطاليا بـ2,451.8 طن.

أما عربيا فقد احتلت تونس المرتبة 13 بــ 6,8 طن من الذهب.

يشار إلى أن الذهب يعد جزءا من الاحتياطات الدولية المؤلفة عادة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وكالات