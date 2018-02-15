مصر: القضاء على ثلاثة إرهابيين في سيناء

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قضى الجيش المصري في سيناء على ثلاثة إرهابيين، ودمر سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش، وذلك خلال قصف القوات الجوية 8 أهداف للإرهابيين تم تدميرها.
وأصدر الجيش المصري بيانه التاسع حول آخر تطورات عملية "سيناء-2018 " التي أطلقها لتطهير شمالي ووسط سيناء من الإرهاب والزمر المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية تامر الرفاعي على صفحته في "فيسبوك": "استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة، ضربت القوات الجوية 8 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، وقضت على 3 إرهابيين، ودمرت سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة".
وأضاف: "تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شمالي سيناء، وتم القضاء على 4 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، التي عثرت في حوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير".
وذكر الرفاعي أن "المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 45 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات".
وأشار إلى أن "القوات تمكنت من تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية ودوائر نسف وتدمير، وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار ومواد كيميائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وأكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة".
ولفت إلى أنه "تم ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، بالإضافة إلى القبض على 408 من العناصر الإجرامية المطلوبين جنائيا والمشبوهين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وتابع: "عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية ضمت 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة".
وأكد على "استمرار القوات البحرية في تنفيذ مهامها المرسومة، وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش، لمنع دخول العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع عملية "سيناء 2018" الشاملة".
قضى الجيش المصري في سيناء على ثلاثة إرهابيين، ودمر سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش، وذلك خلال قصف القوات الجوية 8 أهداف للإرهابيين تم تدميرها.
وأصدر الجيش المصري بيانه التاسع حول آخر تطورات عملية "سيناء-2018 " التي أطلقها لتطهير شمالي ووسط سيناء من الإرهاب والزمر المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية تامر الرفاعي على صفحته في "فيسبوك": "استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة، ضربت القوات الجوية 8 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، وقضت على 3 إرهابيين، ودمرت سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة".
وأضاف: "تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شمالي سيناء، وتم القضاء على 4 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، التي عثرت في حوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير".
وذكر الرفاعي أن "المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 45 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات".
وأشار إلى أن "القوات تمكنت من تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية ودوائر نسف وتدمير، وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار ومواد كيميائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وأكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة".
ولفت إلى أنه "تم ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، بالإضافة إلى القبض على 408 من العناصر الإجرامية المطلوبين جنائيا والمشبوهين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وتابع: "عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية ضمت 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة".
وأكد على "استمرار القوات البحرية في تنفيذ مهامها المرسومة، وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش، لمنع دخول العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع عملية "سيناء 2018" الشاملة".
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018