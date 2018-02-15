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مصر: القضاء على ثلاثة إرهابيين في سيناء
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الأولى
مصر: القضاء على ثلاثة إرهابيين في سيناء
17 فيفري 2018 | 08:42

قضى الجيش المصري في سيناء على ثلاثة إرهابيين، ودمر سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش، وذلك خلال قصف القوات الجوية 8 أهداف للإرهابيين تم تدميرها.

وأصدر الجيش المصري بيانه التاسع حول آخر تطورات عملية "سيناء-2018 " التي أطلقها لتطهير شمالي ووسط سيناء من الإرهاب والزمر المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية تامر الرفاعي على صفحته في "فيسبوك": "استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة، ضربت القوات الجوية 8 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، وقضت على 3 إرهابيين، ودمرت سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة".

وأضاف: "تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شمالي سيناء، وتم القضاء على 4 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، التي عثرت في حوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير".

وذكر الرفاعي أن "المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 45 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات".

 وأشار إلى أن "القوات تمكنت من تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية ودوائر نسف وتدمير، وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار ومواد كيميائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وأكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة".

ولفت إلى أنه "تم ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، بالإضافة إلى القبض على 408 من العناصر الإجرامية المطلوبين جنائيا والمشبوهين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتابع: "عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية ضمت 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة".

وأكد على "استمرار القوات البحرية في تنفيذ مهامها المرسومة، وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش، لمنع دخول العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع عملية "سيناء 2018" الشاملة".

 

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري
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الأولى
مصر: القضاء على ثلاثة إرهابيين في سيناء
17 فيفري 2018 | 08:42

قضى الجيش المصري في سيناء على ثلاثة إرهابيين، ودمر سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش، وذلك خلال قصف القوات الجوية 8 أهداف للإرهابيين تم تدميرها.

وأصدر الجيش المصري بيانه التاسع حول آخر تطورات عملية "سيناء-2018 " التي أطلقها لتطهير شمالي ووسط سيناء من الإرهاب والزمر المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية تامر الرفاعي على صفحته في "فيسبوك": "استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة، ضربت القوات الجوية 8 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، وقضت على 3 إرهابيين، ودمرت سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة".

وأضاف: "تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شمالي سيناء، وتم القضاء على 4 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، التي عثرت في حوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير".

وذكر الرفاعي أن "المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 45 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات".

 وأشار إلى أن "القوات تمكنت من تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية ودوائر نسف وتدمير، وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار ومواد كيميائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وأكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة".

ولفت إلى أنه "تم ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، بالإضافة إلى القبض على 408 من العناصر الإجرامية المطلوبين جنائيا والمشبوهين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتابع: "عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية ضمت 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة".

وأكد على "استمرار القوات البحرية في تنفيذ مهامها المرسومة، وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش، لمنع دخول العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع عملية "سيناء 2018" الشاملة".

 

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري
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